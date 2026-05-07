Dövlət Gömrük Komitəsinin büdcəyə transfertləri proqnozu üstələyib
2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Dövlət Gömrük Komitəsindən (DGK) dövlət büdcəsinə transfertlər 2 milyard 32,7 milyon manat təşkil edib ki, bu da proqnozdan 6,7 milyon manat və ya 0,3 faiz çoxdur.
1news.az Maliyyə Nazirliyinə istinadla xəbər verir ki, bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,2 milyon manat və ya 1,6 faiz azdır.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yanvar-aprel aylarında DGK-dan dövlət büdcəsinə transfertlər 2 milyard 64,9 milyon manat təşkil edib
