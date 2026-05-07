 Dövlət Gömrük Komitəsinin büdcəyə transfertləri proqnozu üstələyib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Dövlət Gömrük Komitəsinin büdcəyə transfertləri proqnozu üstələyib

Qafar Ağayev13:29 - Bu gün
Dövlət Gömrük Komitəsinin büdcəyə transfertləri proqnozu üstələyib

2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Dövlət Gömrük Komitəsindən (DGK) dövlət büdcəsinə transfertlər 2 milyard 32,7 milyon manat təşkil edib ki, bu da proqnozdan 6,7 milyon manat və ya 0,3 faiz çoxdur.

1news.az Maliyyə Nazirliyinə istinadla xəbər verir ki, bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,2 milyon manat və ya 1,6 faiz azdır.

Xatırladaq ki, 2025-ci ilin yanvar-aprel aylarında DGK-dan dövlət büdcəsinə transfertlər 2 milyard 64,9 milyon manat təşkil edib

Paylaş:
129

Aktual

Cəmiyyət

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Mövqe

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Cəmiyyət

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Cəmiyyət

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

İqtisadiyyat

Dövlət Gömrük Komitəsinin büdcəyə transfertləri proqnozu üstələyib

Azərbaycan nefti 10 dollara yaxın ucuzlaşdı

AMB 7 maya olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları artıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Dünya bazarlarında Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Expressbankın dəstəyilə VI Autizm Festivalı baş tutub - FOTO

Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

Azərbaycan və AYİB əməkdaşlığı müzakirə edilib

Son xəbərlər

ADSEA: 25 min abonentin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib

Bu gün, 17:26

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

Bu gün, 17:08

Çində korrupsiya ittihamı ilə iki sabiq nazirə ölüm hökmü verildi

Bu gün, 16:58

“Bakı Metropoliteni”nin yenidən təşkili paytaxt nəqliyyatında nələri dəyişəcək? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:53

Gender bərabərliyinin təmini məqsədilə əməkhaqqına dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 16:35

Nizami rayonunda şadlıq sarayında ətlərdə at DNT-si aşkarlanıb

Bu gün, 16:32

Tallində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:31

Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:26

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Bu gün, 16:18

“BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Bakı Metropoliteninə birləşdirildi

Bu gün, 16:16

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yenidən təşkil ediləcək

Bu gün, 16:14

Bu şəxslərə Prezidentinin fərdi təqaüdü veriləcək - ADLAR

Bu gün, 16:13

Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:09

30-dan çox ukraynalı tələbə Azərbaycanda reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilir

Bu gün, 16:05

Sabah yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:46

Mərkəzi Bankda ekspertlərlə makroiqtisadi vəziyyət müzakirə edilib

Bu gün, 15:34

Gecikdirilmiş 292,3 min manat vəsaitin işçilərə ödənilməsi təmin olunub

Bu gün, 15:20

Azərbaycan və Monqolostan Baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 15:08

Paşinyan: Ukrayna məsələsində Rusiyaya müttəfiq deyilik

Bu gün, 14:52

Azərbaycanın turizm imkanları Baltikyanı ölkələrdə nümayiş etdirilib

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər