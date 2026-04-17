 Sahibə Qafarova İstanbulda keçirilən müzakirələrə sədrlik edib
На русском
Siyasət

Sahibə Qafarova İstanbulda keçirilən müzakirələrə sədrlik edib

Qafar Ağayev10:09 - Bu gün
Sahibə Qafarova İstanbulda keçirilən müzakirələrə sədrlik edib

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası çərçivəsində keçirilən ümumi müzakirələrə sədrlik edib.

Bu barədə 1news.az-a Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, müzakirələrdə İraq Nümayəndələr Şurasının sədri Haibat Hamad Abbas al-Halbusi, Avstraliya Nümayəndələr Palatasının sədri Duqald Milton Dik, Niger Məsləhət Şurasının sədri Mamoudu Haruna Cinqarey, Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan, Nepal Milli Assambleyasının sədri Narayan Prasad Dahal, Cənubi Afrika Respublikası Milli Assambleyasının sədri Angela Tokozile Didiza, Fələstin Milli Şurasının sədri Ravi Fattouh və digərləri çıxış edərək müzakirə olunan mövzularla bağlı fikirlərini bildiriblər.

Paylaş:
159

