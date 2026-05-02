Hikmət Hacıyev Azərbaycanda akkreditə olunmuş hərbi attaşelərlə Şuşadan foto paylaşıb
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycanda akkreditə olunmuş hərbi attaşelərlə birlikdə Şuşadan foto paylaşıb.
1news.az xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi fotonun arxa planında hazırda tikilməkdə olan Şuşa məscidinin göründüyünü də qeyd edib.
With military attachés accredited in Azerbaijan in Shusha. The Shusha Mosque, currently under construction, in the background. pic.twitter.com/tMvzaSj3iy — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 2, 2026
