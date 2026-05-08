Azərbaycan və Monteneqro parlament sədrlərinin görüşü baş tutub
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Monteneqro Parlamentinin sədri Andriya Mandiçın görüşü baş tutub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Sahibə Qafarovanın "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Azərbaycan və Monteneqro arasında inkişaf edən parlamentlərarası əməkdaşlıq etimad və dostluq prinsiplərinə əsaslanan daha güclü siyasi dialoqun və daha sıx ikitərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə verir", - paylaşımda qeyd olunub.
Monteneqro Parlamentinin sədri Andriya Mandiç ilə görüşməkdən məmnun oldum.
Glad to meet with Mr. Andrija Mandić, President of the Parliament of Montenegro. @AndrijaMandicDF
Growing inter-parliamentary cooperation between Azerbaijan and Montenegro promotes stronger political… pic.twitter.com/2zRhF2XxuZ— Sahiba GAFAROVA (@Speaker_Az) May 7, 2026