На русском
Cəmiyyət

Gəncədə daha bir qanunsuz tikili sökülüb

Qafar Ağayev10:19 - Bu gün
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən səlahiyyətləri daxilində respublika ərazisində qanunsuz tikintilərlə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir.

FHN-dən 1news.az-a bildirilib ki, bu çərçivədə, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən şəhərin Atatürk prospektində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilərək, bu barədə müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə nazirliyə müraciət edilib.

Müraciət əsasında FHN-in Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz inşa olunan tikili sökülüb.

Paylaş:
134

Son xəbərlər

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

Bu gün, 15:44

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 15:43

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 15:13

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

Bu gün, 14:50

196 ölkədə axtarışa verilən azərbaycanlı “qızıl adam” Türkiyədə belə saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:43

Alen Simonyan Sahibə Qafarova ilə görüşündən danışdı: Heç bir fikir ayrılığı müşahidə olunmadı - VİDEO

Bu gün, 14:20

Hidayət Heydərov Avropa çempionatında finala yüksəlib

Bu gün, 14:15

“Etender.gov.az” portalında elektron müqavilə və inteqrasiya sistemləri yenilənib

Bu gün, 14:06

Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

Bu gün, 13:52

Gənc cüdoçu Rəsul Səmədzadə Afrikanın qəlbində Azərbaycanın adını ucaldıb – FOTO – VİDEO

Bu gün, 13:48

DSMF Mərkəzi filialı üçün 1 milyon manatdan çox vəsaitə ofis icarələyir

Bu gün, 13:26

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:06

Azərbaycan və Moldova Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 12:57

Azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi infrastruktur obyektləri yaradılır

Bu gün, 12:50

İlham Əliyevin Antalyada Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:46

Azərbaycanla Türkiyə arasında prokurorluq sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 12:45

Rza Tamer vəfat etdi

Bu gün, 12:37

“Yüksəliş” müsabiqəsinə müraciət edənlər hansı ölkədə təhsil alıb?

Bu gün, 12:29

“Yüksəliş” müsabiqəsində ən aktiv yaş qrupu açıqlanıb

Bu gün, 12:26

“Yüksəliş” müsabiqəsinə rekord sayda müraciət olub

Bu gün, 12:19
Bütün xəbərlər