 Borca görə "formal satış"la bağlı Ali Məhkəmədən xəbərdarlıq
Borca görə “formal satış”la bağlı Ali Məhkəmədən xəbərdarlıq

Qafar Ağayev11:02 - Bu gün
Praktikada tez-tez rast gəlinən hallardan biri borcun təmin edilməsi məqsədilə borcalana (və ya onun yaxınlarına) məxsus daşınmaz əşyanın (torpağın, evin və s.) alqı-satqı müqaviləsi ilə borcverənin (və ya onun göstərdiyi digər şəxsin) adına rəsmiləşdirilməsidir.

Ali Məhkəmədən 1news.az-a verilən məlumata görə, yəni tərəflər girov və ya ipoteka kimi qanunla nəzərdə tutulmuş mexanizmlərdən istifadə etmək əvəzinə, borcalan tərəf formal olaraq daşınmaz əmlakını borverənə satır, əslində isə məqsəd borca təminat vermək olur.
İlk baxışdan bu üsul tərəflər üçün rahat görünsə də, sonradan ciddi hüquqi problemlərə səbəb ola bilər.

Əsas risk ondan ibarətdir ki, müqavilə formal olaraq alqı-satqı kimi bağlandığı üçün əşya hüquqi baxımdan artıq digər şəxsin mülkiyyətinə keçir. Mübahisə yarandıqda borclu tərəf adətən iddia edir ki, bu müqavilə əslində satış üçün deyil, borcun təminatı kimi bağlanıb, qarşı tərəf isə bunu inkar edir. Bu zaman sübutetmə yükü iddiaçının üzərinə düşür. İddiaçı müqavilənin əslində alqı-satqı niyyəti ilə deyil, borcun təminatı kimi bağlandığına dair mötəbər sübutlar təqdim etməlidir. Bu isə əksər hallarda iddiaçı üçün kifayət qədər ağır sübutetmə yükü yaradır.

Bu cür risklərlə üzləşməmək üçün vətəndaşlara aşağıdakı tövsiyələr olunur:
-borcun təminatı üçün alqı-satqı müqaviləsindən istifadə etməmək;
-bunun əvəzinə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş girov və ya ipoteka mexanizmlərinə üstünlük vermək;
-bütün şərtləri müqavilədə yazılı şəkildə və müfəssəl formada göstərmək;
-zərurət olduqda hüquqşünas məsləhəti almaq.

Nəticə olaraq, borcun təminatı məqsədilə alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması tərəflər üçün ciddi və bəzən geri dünüşü olmayan hüquqi nəticələr yarada bilər.

Daha təhlükəsiz yol isə qanunda nəzərdə tutulmuş hüquqi mexanizmlərdən istifadə etməkdir. Bu yanaşma həm tərəflərin hüquqlarını qoruyur, həm də gələcək mübahisələrin qarşısını alır.

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Cəmiyyət

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Rəsmi

Azərbaycan və Moldova Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyevin Antalyada Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

196 ölkədə axtarışa verilən azərbaycanlı “qızıl adam” Türkiyədə belə saxlanılıb - VİDEO

“Etender.gov.az” portalında elektron müqavilə və inteqrasiya sistemləri yenilənib

Gənc cüdoçu Rəsul Səmədzadə Afrikanın qəlbində Azərbaycanın adını ucaldıb – FOTO – VİDEO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

Bu gün, 15:44

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 15:43

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 15:13

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

Bu gün, 14:50

196 ölkədə axtarışa verilən azərbaycanlı “qızıl adam” Türkiyədə belə saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:43

Alen Simonyan Sahibə Qafarova ilə görüşündən danışdı: Heç bir fikir ayrılığı müşahidə olunmadı - VİDEO

Bu gün, 14:20

Hidayət Heydərov Avropa çempionatında finala yüksəlib

Bu gün, 14:15

“Etender.gov.az” portalında elektron müqavilə və inteqrasiya sistemləri yenilənib

Bu gün, 14:06

Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

Bu gün, 13:52

Gənc cüdoçu Rəsul Səmədzadə Afrikanın qəlbində Azərbaycanın adını ucaldıb – FOTO – VİDEO

Bu gün, 13:48

DSMF Mərkəzi filialı üçün 1 milyon manatdan çox vəsaitə ofis icarələyir

Bu gün, 13:26

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:06

Azərbaycan və Moldova Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 12:57

Azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi infrastruktur obyektləri yaradılır

Bu gün, 12:50

İlham Əliyevin Antalyada Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:46

Azərbaycanla Türkiyə arasında prokurorluq sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 12:45

Rza Tamer vəfat etdi

Bu gün, 12:37

“Yüksəliş” müsabiqəsinə müraciət edənlər hansı ölkədə təhsil alıb?

Bu gün, 12:29

“Yüksəliş” müsabiqəsində ən aktiv yaş qrupu açıqlanıb

Bu gün, 12:26

“Yüksəliş” müsabiqəsinə rekord sayda müraciət olub

Bu gün, 12:19
Bütün xəbərlər