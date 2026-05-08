 Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

13:46 - Bu gün
Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Xocavənd şəhərinə növbəti köç prosesi gerçəkləşib, yola salınan ailələr öz yurdlarına qovuşublar.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu gün Xocavənd şəhəri 57 ailə olmaqla, 206 nəfərə qucaq açıb. Şəhərdə sakinlərin məskunlaşması üçün lazımi şərait yaradılıb. Yollar abadlaşdırılıb, evlər və infrastruktur bərpa edilib.

Keçmiş məcburi köçkünlər onlar üçün yaradılan şəraitə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirib, torpaqlarımızı işğaldan azad edən şəhidlərimizə rəhmət diləyib, qazilərimizə isə cansağlığı arzulayıblar.

***

08:54

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir. Xocavənd rayonunun Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 41 ailə - 156 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 57 ailə - 206 nəfər köçürülüb.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Paylaş:
251

Aktual

Siyasət

XİN rəsmisi: Rusiya dövlət kanalında Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsinin göstərilməsi təxribatdır

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Roma Papasını təbrik edib

Cəmiyyət

Sabah 27 dərəcə isti gözlənilir

Cəmiyyət

Etibar Məmmədovun villasından 19 min dollar oğurlandı

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Heydər Əliyev Fondu Çində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün xeyriyyə tədbiri təşkil edib

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu III Beynəlxalq Xalça Festivalında rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib - FOTO - VİDEO

Diplomatik korpusun nümayəndələri Laçına yola düşüb

Ötən gün ölkə ərazisində 3 avtomat, 1 tapança, 3 tüfəng aşkar edilib

Lənkəranda türkiyəli iş adamı öldü - FOTO

Son xəbərlər

Etibar Məmmədovun villasından 19 min dollar oğurlandı

Bu gün, 15:02

Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 14:50

Şuşanın tarixi-memarıq abidələri: Qarabağ xan sarayları və karvansaralar

Bu gün, 14:31

Heydər Əliyev Fondu Çində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün xeyriyyə tədbiri təşkil edib

Bu gün, 14:16

Pakistanda sərnişin avtobusu dərəyə aşdı: ölənlər və yaralananlar var

Bu gün, 13:59

XİN rəsmisi: Rusiya dövlət kanalında Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsinin göstərilməsi təxribatdır

Bu gün, 13:55

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:46

Növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkasında 120-ə yaxın məhsul satışa çıxarılacaq

Bu gün, 13:24

İlham Əliyev Roma Papasını təbrik edib

Bu gün, 13:13

AQTA zoonoz xəstəliklərə şübhəli heyvanların ölkəyə idxalının qarşısını alıb

Bu gün, 13:11

Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün test imtahanının vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 13:07

Gələn həftə Azərbaycanda 4 gün iş olacaq

Bu gün, 13:06

Maliyyə Monitorinqi Xidmətində yeni kadr təyinatı olub

Bu gün, 13:02

Sabah 27 dərəcə isti gözlənilir

Bu gün, 12:51

Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün test imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 12:33

Xaricdə ailəsindən alınan azərbaycanlı uşaqlar valideynlərinə qaytarıldı

Bu gün, 12:17

"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin könüllü proqramına rekord sayda müraciət daxil olub

Bu gün, 12:15

CBC FM 5 yaşını qeyd edir!

Bu gün, 12:02

Azərbaycanda nikahla bağlı mühüm qərar VERİLDİ

Bu gün, 11:50

Gədəbəyə dolu düşüb

Bu gün, 11:46
Bütün xəbərlər