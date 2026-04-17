Kürdə suyun həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artıb

Qafar Ağayev11:10 - Bu gün
Son günlər intensiv yağıntılarla əlaqədar olaraq transsərhəd çay olan Kür çayı ilə ölkə ərazisinə daxil olan suyun həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

Həmçinin, Mingəçevir su anbarının təsiri ilə Kür çayının səviyyəsində də artım müşahidə olunur. Hazırda Kür çayının mənsəb hissəsində su sərfi 300 kubmetrdən çoxdur. Belə ki, Yaxın günlərdə bu rəqəmin 600 kubmetrə qədər artması və bu göstəricidə stabil saxlanılması gözlənilir.

ADSEA yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata əsasən, cari vəziyyətdə Kür və Qanıx çayları vasitəsilə Mingəçevir su anbarına saniyədə 858 kubmetr su daxil olur. Su anbarından Kür çayına buraxılan suyun həcmi isə saniyədə 604 kubmetr təşkil edir. Mingəçevir su anbarından sonra Kür çayının axını boyu Əlicançay, Göyçay və Türyançay da Kür çayına tökülür ki, bu çaylarla Kür çayına daxil olan suların həcmi saniyədə 35 kubmetr təşkil edir.

Son günlərdə Kür çayının Saatlı, Sabirabad, Şirvan, Salyan rayonları ərazisindən keçən hissəsində səviyyə artımının müşahidə olunması da məhz gursululuq dövrü ilə əlaqədardır.

Səviyyənin artmasına baxmayaraq hazırda vəziyyət stabildir. Mingəçevir su anbarından Kür çayına suyun buraxılması Agentliyin aidiyyəti tabeli təşkilatları tərəfindən tənzimləndiyindən, növbəti günlərdə hər hansı təhlükənin olacağı gözlənilmir.

Eyni zamanda, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti tərəfindən respuiblika ərazisində mövcud digər çaylarla yanaşı Kür çayında da yeni quraşdırılmış elektron səviyyə ölçən cihazlar vasitəsilə onlayn qaydada suyun səviyyəsi və su sərfi gündəlik olaraq nəzarətdə saxlanılır, Xidmətin yerli bölmələrinin əməkdaşları tərəfindən riskli ərazilərdə vizual müşahidələr aparılır, real vəziyyəti əks etdirən video görüntülər və digər məlumatlar operativ olaraq Xidmətin aparatına və aidiyyəti qurumlara təqdim olunur.

Gündəlik olaraq ölçmələr və monitorinq məlumatlarının təhlili Kür çayında baş verə biləcək daşqın hadisələrinin vaxtından əvvəl proqnozlaşdırılmasına, risklərin düzgün qiymətləndirilməsinə və zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsinə xidmət edir.

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Cəmiyyət

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Rəsmi

Azərbaycan və Moldova Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Rəsmi

İlham Əliyevin Antalyada Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

196 ölkədə axtarışa verilən azərbaycanlı “qızıl adam” Türkiyədə belə saxlanılıb - VİDEO

“Etender.gov.az” portalında elektron müqavilə və inteqrasiya sistemləri yenilənib

Gənc cüdoçu Rəsul Səmədzadə Afrikanın qəlbində Azərbaycanın adını ucaldıb – FOTO – VİDEO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Son xəbərlər

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

Bu gün, 15:44

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 15:43

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 15:13

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

Bu gün, 14:50

196 ölkədə axtarışa verilən azərbaycanlı “qızıl adam” Türkiyədə belə saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:43

Alen Simonyan Sahibə Qafarova ilə görüşündən danışdı: Heç bir fikir ayrılığı müşahidə olunmadı - VİDEO

Bu gün, 14:20

Hidayət Heydərov Avropa çempionatında finala yüksəlib

Bu gün, 14:15

“Etender.gov.az” portalında elektron müqavilə və inteqrasiya sistemləri yenilənib

Bu gün, 14:06

Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

Bu gün, 13:52

Gənc cüdoçu Rəsul Səmədzadə Afrikanın qəlbində Azərbaycanın adını ucaldıb – FOTO – VİDEO

Bu gün, 13:48

DSMF Mərkəzi filialı üçün 1 milyon manatdan çox vəsaitə ofis icarələyir

Bu gün, 13:26

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:06

Azərbaycan və Moldova Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 12:57

Azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi infrastruktur obyektləri yaradılır

Bu gün, 12:50

İlham Əliyevin Antalyada Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:46

Azərbaycanla Türkiyə arasında prokurorluq sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 12:45

Rza Tamer vəfat etdi

Bu gün, 12:37

“Yüksəliş” müsabiqəsinə müraciət edənlər hansı ölkədə təhsil alıb?

Bu gün, 12:29

“Yüksəliş” müsabiqəsində ən aktiv yaş qrupu açıqlanıb

Bu gün, 12:26

“Yüksəliş” müsabiqəsinə rekord sayda müraciət olub

Bu gün, 12:19
Bütün xəbərlər