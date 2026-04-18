Ceyhun Bayramov ilə yəmənli həmkarı arasında görüş keçirilib
Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Yəmən Respublikasının Baş naziri, Xarici İşlər və Xaricdə Yaşayan Vətəndaşlar naziri Şaya Mohsin Zindani ilə görüş keçirib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, nazirlər siyasi dialoq və ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Həmçinin çoxtərəfli əməkdaşlığın əhəmiyyəti də vurğulanıb.
