 Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

Oksana Orucova15:39 - Bu gün
Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

Hindistanda baş verən güclü yağış və fırtına ölkənin bir sıra bölgələrində həyatı iflic edib.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində azı 100 nəfərin həyatını itirdiyi bildirilir.

Görüntülərin yayıldığı Uttar-Pradeş ştatında güclü külək və toz fırtınası səbəbindən ağaclar kökündən qopub, elektrik dirəkləri aşıb. Sel suları avtomobilləri sürükləyib, evlərin damları uçub, bəzi avtobuslar isə aşıb.

Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən genişmiqyaslı elektrik kəsintiləri yaşanıb, nəqliyyatın hərəkətində ciddi problemlər yaranıb.

Ştat rəsmilərinin məlumatına görə, ölənlərin əksəriyyəti aşan ağaclar və dağılan ev damları nəticəsində həyatını itirib. Hadisə zamanı çox sayda yaralı da qeydə alınıb.

Məlumata əsasən, ümumilikdə 87 evə ciddi ziyan dəyib, 114 baş iri və xırdabuynuzlu heyvan tələf olub.

Hindistanın Baş naziri Narendra Modi hadisədən zərərçəkənlərə maliyyə yardımı göstərilməsi ilə bağlı göstəriş verib.

Paylaş:
60

Aktual

Rəsmi

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində ...

Rəsmi

İlham Əliyev və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türküstanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olublar - ...

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Dünya

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

İran rəsmisindən Hörmüz mesajı: "İtirməyəcəyik"

“Kurtlar vadisi”nin “Çakır”ı xəstəxanaya yerləşdirilib

Əfsanəvi aktyor Ceki Çan Azərbaycana gələcək - FOTO

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Nigeriyada mina partladı: 6 ölü, 8 yaralı

Polşa Aİ-dən 44 milyard avrodan çox kredit alacaq

ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında

Vladimir Putin müəllimini Kremlə şam yeməyinə dəvət etdi - VİDEO

Son xəbərlər

Yol polisi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 16:09

WUF13 çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının şəhərsalma üzrə yüksəksəviyyəli dialoqu təşkil ediləcək

Bu gün, 16:04

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

Bu gün, 16:03

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:00

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər

Bu gün, 15:57

Liderlərin səmimi anları - Fotolar

Bu gün, 15:51

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

Bu gün, 15:39

İlham Əliyev və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türküstanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olublar - FOTO

Bu gün, 15:03

HONOR 600 Seriyasının Azərbaycanda möhtəşəm təqdimatı keçirildi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:01

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Cəfərov dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 14:30

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:30

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:18

Sinifdə şagirdləri döyən "qoçu" ilə bağlı 271 saylı məktəbdən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:09

"Binəqədi, Qaraçuxur, Yeni Yasamalda metro tiksək, vətəndaşlar mərkəzə gəlməyə çalışacaq"

Bu gün, 13:53

Bu şəxslər də 1 il hərbi xidmət keçəcək

Bu gün, 13:41

Bakıda "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək

Bu gün, 13:32

“Sabah” 10 oyundur “Neftçi”yə uduzmur

Bu gün, 13:17

Bakıda yaradılan bütün ictimai çimərliklər bu gündən mövsümə tam hazırdır

Bu gün, 13:00

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhidin vida mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:54

Vüsal Nəsirli direktoru işdən çıxardı - Yeni vəzifə verdi

Bu gün, 12:46
Bütün xəbərlər