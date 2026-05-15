 Qobustanda magistral yolda çökmə olub, sürücülər alternativ yoldan istifadə edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Qobustanda magistral yolda çökmə olub, sürücülər alternativ yoldan istifadə edir

17:24 - 15 / 05 / 2026
Qobustanda magistral yolda çökmə olub, sürücülər alternativ yoldan istifadə edir

Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə dövlət sərhədi magistral avtomobil yolunun Qobustan qəsəbəsindən keçən hissəsində çökmə baş verib.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) bildirilib.

Məlumata görə, hadisə Bakı istiqamətində yolun 55-ci kilometrliyində yerləşən kanal körpüsündə qeydə alınıb.

Körpünün bir aşırım tirinin qırılması nəticəsində ərazidə çökmə yaranıb. Hadisə yerinə dərhal agentliyin əməkdaşları cəlb olunub, təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hazırda magistralın 54-cü kilometrindən 56-cı kilometrinədək hərəkət məhdudlaşdırılıb. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti alternativ olaraq qəsəbədaxili yan yola yönləndirilib.

Bildirilib ki, əraziyə agentliyin mütəxəssisləri cəlb olunub, hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır, dəymiş zərərin məbləği müəyyənləşdirilir. Hazırlanacaq təkliflər aidiyyəti qurumlara təqdim ediləcək və qısa müddət ərzində bərpa işlərinə başlanılacaq.

Paylaş:
119

Aktual

Rəsmi

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində ...

Rəsmi

İlham Əliyev və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türküstanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olublar - ...

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

WUF13 nəqliyyat xidmətləri artıq istifadəyə verilib

Qobustanda magistral yolda çökmə olub, sürücülər alternativ yoldan istifadə edir

Fasilələrlə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

Füzulidə I Qarabağ müharibəsinin daha iki itkin-şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda zəlzələ olub

Bərdədə ödəmə terminallarından 40 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Suraxanıda 12 kiloqram narkotik vasitə aşkar olunub

Göygöldə yol qəzası baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb

Son xəbərlər

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

15 / 05 / 2026, 20:35

Bayram namazının vaxtı açıqlandı

15 / 05 / 2026, 20:10

WUF13 nəqliyyat xidmətləri artıq istifadəyə verilib

15 / 05 / 2026, 19:46

Fərid Əhmədov pakistanlı həmkarı ilə hüquqi əməkdaşlığı müzakirə edib

15 / 05 / 2026, 17:44

Qobustanda magistral yolda çökmə olub, sürücülər alternativ yoldan istifadə edir

15 / 05 / 2026, 17:24

Yaponiyada 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verdi

15 / 05 / 2026, 17:04

Fasilələrlə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

15 / 05 / 2026, 16:57

Füzulidə I Qarabağ müharibəsinin daha iki itkin-şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

15 / 05 / 2026, 16:46

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

15 / 05 / 2026, 16:35

Türkiyə Prezidenti: İnkişaf edən Türk dünyası məqsədimizdir

15 / 05 / 2026, 16:30

Prezident: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel xəttinin yaxın aylarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır

15 / 05 / 2026, 16:27

19 apreldə keçirilən imtahanların nəticələri elan olunub

15 / 05 / 2026, 16:20

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

15 / 05 / 2026, 16:15

Yol polisi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

15 / 05 / 2026, 16:09

WUF13 çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının şəhərsalma üzrə yüksəksəviyyəli dialoqu təşkil ediləcək

15 / 05 / 2026, 16:04

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

15 / 05 / 2026, 16:03

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

15 / 05 / 2026, 16:00

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər

15 / 05 / 2026, 15:57

Liderlərin səmimi anları - Fotolar

15 / 05 / 2026, 15:51

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

15 / 05 / 2026, 15:39
Bütün xəbərlər