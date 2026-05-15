Liderlərin səmimi anları - Fotolar
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın Türküstan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edən digər prezidentlərlə birlikdə bir sıra mədəni mərkəzlərlə tanış olub.
1news.az-ın məlumatına görə, dövlət başçılarının mədəni mərkəzlərə səfəri səmimi anlarla və görüntülərlə yadda qalıb.
Həmin fotolarda Prezident İlham Əliyevlə yanaşı, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Özbəkistan lideri Şavkat Mirziyoyev və digər dövlət başçıları yer alıb.
