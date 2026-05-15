Yaponiyada 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verdi
Yaponiyanın şimal-şərqində yerləşən Ofunato şəhəri yaxınlığında 6,7 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ Geoloji Araşdırmalar Mərkəzinin (USGS) məlumatına görə, zəlzələnin episentri Ofunato şəhərinin 8 kilometr cənub-şərqində yerləşib. Yeraltı təkanlar 62,9 kilometr dərinlikdə baş verib.
Hadisədən sonra insan tələfatı və ya dağıntılar barədə məlumat verilməyib. Həmçinin, bölgə üçün sunami xəbərdarlığı elan olunmayıb.
