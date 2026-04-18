 Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər nazirlikləri arasında Məsləhətləşmə Fəaliyyət Planı imzalanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər nazirlikləri arasında Məsləhətləşmə Fəaliyyət Planı imzalanıb

14:56 - Bu gün
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında görüş olub.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, onlar Türkiyədə V Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində görüşüblər.

Nazirlər ikitərəfli münasibətləri, regional və qlobal hadisələri müzakirə ediblər.

Görüşdən sonra “Türkiyə Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2026–2027-ci illər üçün Məsləhətləşmə Fəaliyyət Planı” imzalanıb.

Sənəd Hakan Fidan və Sergey Lavrov tərəfindən imzalanıb.

Paylaş:
175

Son xəbərlər

Bakıda yaz mövsümü ilə bağlı 556 küçə yuyulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 18:00

Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib

Bu gün, 17:55

Xırdalanda qətl hadisəsi törədilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:39

Mehdiabadda qəza nəticəsində avtomobildə sıxılan sürücü xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 17:14

Ceyhun Bayramov əlcəzairli həmkarı ilə görüşüb

Bu gün, 16:46

Mehriban Əliyeva Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində paneldə iştirak edib - FOTO

Bu gün, 16:14

Bakıda təmir ciddi tıxaca səbəb olub

Bu gün, 15:53

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:30

Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər nazirlikləri arasında Məsləhətləşmə Fəaliyyət Planı imzalanıb

Bu gün, 14:56

Azərbaycanın xarici işlər naziri NATO rəsmisi ilə enerji təhlükəsizliyi və regional prosesləri müzakirə edib

Bu gün, 14:15

Ceyhun Bayramov ilə ruandalı həmkarı arasında görüş baş tutub

Bu gün, 13:55

Şəmkirdə məktəbdə yanğın olub, şagirdlər təxliyə edilib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 13:32

Ceyhun Bayramov ilə yəmənli həmkarı arasında görüş keçirilib

Bu gün, 13:09

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün bahalaşması davam edir

Bu gün, 12:55

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:39

Bakıda yeni doğulan körpənin beyninə qan sızıb

Bu gün, 12:26

İlham Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:22

Hikmət Hacıyev venesuelalı nazir müavini ilə görüşdü

Bu gün, 12:10

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:54

Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb

Bu gün, 11:40
Bütün xəbərlər