Azərbaycan XİN Başlıbel faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
"33 il əvvəl, 18 aprel 1993-cü ildə Kəlbəcərin işğalı zamanı Başlıbel kəndindən olan 18 azərbaycanlı mülki şəxs kəndləri dağıdılandan sonra 18 gün dağ mağaralarında gizləndikləri aşkar edildikdən sonra amansızlıqla qətlə yetirilib.
Daha 14 nəfər isə girov götürülüb".
1news.az xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabındakı paylaşımda qeyd olunub.
"Bu vəhşilik azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı həyata keçirilən sistemli zorakılıq, etnik təmizləmə və təcavüz siyasətinin bir hissəsi idi.
Bu cür ağır insanlığa qarşı cinayətlər heç vaxt unudulmamalıdır.
Başlıbel qətliamının qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edirik", - vurğulanıb.
33 years ago, on 18 April 1993, during the occupation of Kalbajar, 18 Azerbaijani civilians from Bashlibel village were brutally killed when it was revealed that they were hiding in mountain caves for 18 days following the destruction of their village. 14 others were taken… pic.twitter.com/Posr33ZyIq — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2026