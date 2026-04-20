Ceyhun Bayramov Tailandın Baş naziri Anutin Çarnvirakul ilə görüşüb - FOTO
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT-nin Asiya və Sakit okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının (UNESCAP) 82-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Tailand Krallığının paytaxtı Banqkokda səfərdədir.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin “X” hesabında paylaşım edilib.
C.Bayramov UNESCAP çərçivəsində Tailandın Baş naziri Anutin Çarnvirakul ilə görüşüb.
Tərəflər Azərbaycan ilə Tailand arasında ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərini və regional məsələləri müzakirə ediblər.
On the sidelines of the 82nd session of the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov met with the Prime Minister of Thailand H.E. Anutin Charnvirakul.
The sides discussed the priorities of… pic.twitter.com/vXTcT9f8TQ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 20, 2026