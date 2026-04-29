Gömrük nəzarətində yeni yoxlama mexanizmi tətbiq ediləcək

14:12 - Bu gün
Gömrükdə köməkçi vasitələrdən istifadə etməklə şəxslərin ilkin yoxlanılması qaydalarında dəyişiklik ediləcək.

1news.az-ın məlumatına görə, bu, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Qanun layihəsinə əsasən, köməkçi vasitələrdən istifadə etməklə şəxslərin və onlara məxsus baqajın ilkin yoxlanılması həyata keçiriləcək.

Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri nəqliyyat vasitəsində olan şəxslərin üzərində və onlara məxsus baqajda ilkin yoxlama keçirmək hüququna malikdirlər.

İlkin yoxlama xidməti itlər, rentgen aparatı, surətçıxaran avadanlıq, mexaniki, elektrik, elektron cihazlar və digər vasitələrdən istifadə edilməklə aparılacaq.

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan və Maldiv arasında viza rejimi ləğv edildi

Cəmiyyət

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

İqtisadiyyat

“Bakıda münasib qiymətə kirayə mənzil tapmaq daha da çətinləşəcək” – Ekspert səbəbləri açıqladı

Cəmiyyət

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

Azərbaycan Ordusunda kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssislərin peşəkarlığı artırılır - FOTO

Artıq xarici bank kartları ilə də ictimai nəqliyyatda ödəniş etmək mümkündür

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun doğum günüdür

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Son xəbərlər

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Bu gün, 18:10

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

Bu gün, 17:50

Azərbaycan Ordusunda kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssislərin peşəkarlığı artırılır - FOTO

Bu gün, 17:32

Artıq xarici bank kartları ilə də ictimai nəqliyyatda ödəniş etmək mümkündür

Bu gün, 17:28

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının hakimləri məlum oldu

Bu gün, 17:21

Səhiyyə Nazirliyinə məlumatları elektron qaydada sorğu əsasında almaq hüququ verilib

Bu gün, 17:18

Xəzər dənizi akvatoriyasında balıq ovuna mövsümi qadağa olacaq - Tarix açıqlandı

Bu gün, 17:14

Azərbaycan və Merakeş prokurorluqları arasında hüquqi bazasının daha da dərinləşdirilməsi müzakirə edilib

Bu gün, 17:08

“Bakıda münasib qiymətə kirayə mənzil tapmaq daha da çətinləşəcək” – Ekspert səbəbləri açıqladı

Bu gün, 16:54

“Temu” bağlamaları niyə gec gəlir? - DGK sədrindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:30

ABŞ blokadası İran rialına zərbə vurdu

Bu gün, 16:28

Əməliyyat Şirkəti WUF13 iştirakçıları üçün ictimai nəqliyyat haqqında məlumat yayıb

Bu gün, 16:02

Sumqayıtın “Odlar Yurdu” komandası çempionatdan kənarlaşdırılıb

Bu gün, 15:52

AZAL-ın təşəbbüsü ilə Milli Aviasiya Akademiyasının mütəxəssisləri Avropaya təlimə gediblər

Bu gün, 15:34

Dələduzluqda ittiham olan Sevinc Hüseynova Türkiyədə tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 15:23

İranla sərhəddə yeni gömrük keçid məntəqəsi inşa olunacaq

Bu gün, 15:15

Maliyyə Nazirliyinə yeni aparat rəhbəri təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 15:03

May ayında hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Maldiv arasında viza rejimi ləğv edildi

Bu gün, 14:47

Aktau 2030-cu il üçün İƏT-in Turizm Paytaxtı seçilib

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər