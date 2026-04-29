Azərbaycan və BƏƏ arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Qafar Ağayev13:32 - Bu gün
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri Teymur Musayev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət naziri Səid bin Mübarək Əl-Hacirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Bu barədə 1news.az-a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qonaqları salamlayan Teymur Musayev Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın isə Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa səfərlərini, bu səfərlər zamanı aparılmış müzakirələrin iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıb.

Nazir Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən səhiyyə sektorunda əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib. O, ölkəmizdə səhiyyə sisteminin modernləşdirilməsi, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və rəqəmsal səhiyyə həllərinin tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən islahatlardan bəhs edib.

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət naziri Səid bin Mübarək Əl-Haciri göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib, ölkəsinin Azərbaycan ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə hazır olduqlarını vurğulayıb.

Tərəflər görüş zamanı səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyətini və gələcək inkişaf perspektivlərini geniş şəkildə müzakirə ediblər. Xüsusilə innovativ tibbi texnologiyaların tətbiqi, səhiyyə infrastrukturunun inkişafı, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, rəqəmsal səhiyyə sistemlərinin qurulması diqqət mərkəzində olub. Bununla yanaşı, tibbi kadrların hazırlanması və ixtisasartırma proqramları, tədqiqat və innovasiya sahəsində əməkdaşlıq, eləcə də qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Sonda tərəflər bu cür görüşlərin qarşılıqlı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb, gələcəkdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və konkret layihələr üzrə işlərin davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

Cəmiyyət

Azərbaycan və Maldiv arasında viza rejimi ləğv edildi

Cəmiyyət

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

İqtisadiyyat

“Bakıda münasib qiymətə kirayə mənzil tapmaq daha da çətinləşəcək” – Ekspert səbəbləri açıqladı

Cəmiyyət

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

Azərbaycan Ordusunda kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssislərin peşəkarlığı artırılır - FOTO

Artıq xarici bank kartları ilə də ictimai nəqliyyatda ödəniş etmək mümkündür

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun doğum günüdür

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Son xəbərlər

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Bu gün, 18:10

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

Bu gün, 17:50

Azərbaycan Ordusunda kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssislərin peşəkarlığı artırılır - FOTO

Bu gün, 17:32

Artıq xarici bank kartları ilə də ictimai nəqliyyatda ödəniş etmək mümkündür

Bu gün, 17:28

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının hakimləri məlum oldu

Bu gün, 17:21

Səhiyyə Nazirliyinə məlumatları elektron qaydada sorğu əsasında almaq hüququ verilib

Bu gün, 17:18

Xəzər dənizi akvatoriyasında balıq ovuna mövsümi qadağa olacaq - Tarix açıqlandı

Bu gün, 17:14

Azərbaycan və Merakeş prokurorluqları arasında hüquqi bazasının daha da dərinləşdirilməsi müzakirə edilib

Bu gün, 17:08

“Bakıda münasib qiymətə kirayə mənzil tapmaq daha da çətinləşəcək” – Ekspert səbəbləri açıqladı

Bu gün, 16:54

“Temu” bağlamaları niyə gec gəlir? - DGK sədrindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:30

ABŞ blokadası İran rialına zərbə vurdu

Bu gün, 16:28

Əməliyyat Şirkəti WUF13 iştirakçıları üçün ictimai nəqliyyat haqqında məlumat yayıb

Bu gün, 16:02

Sumqayıtın “Odlar Yurdu” komandası çempionatdan kənarlaşdırılıb

Bu gün, 15:52

AZAL-ın təşəbbüsü ilə Milli Aviasiya Akademiyasının mütəxəssisləri Avropaya təlimə gediblər

Bu gün, 15:34

Dələduzluqda ittiham olan Sevinc Hüseynova Türkiyədə tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 15:23

İranla sərhəddə yeni gömrük keçid məntəqəsi inşa olunacaq

Bu gün, 15:15

Maliyyə Nazirliyinə yeni aparat rəhbəri təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 15:03

May ayında hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Maldiv arasında viza rejimi ləğv edildi

Bu gün, 14:47

Aktau 2030-cu il üçün İƏT-in Turizm Paytaxtı seçilib

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər