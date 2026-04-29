Metroda interval minimuma endiriləcək - 5 gün
17-22 may tarixlərində Bakı şəhərində keçiriləcək WUF13 tədbiri dövründə Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək.
"Bakı Metropoliteni” QSC-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, forumun Əməliyyat Şirkəti və aidiyyəti qurumlarla mərkəzləşdirilmiş platformada birgə fəaliyyət təmin olunacaq.
Bildirilib ki, bir sıra stansiyalarda sərnişin axınını idarə etmək üçün əlavə işçi qüvvəsi və könüllülər cəlb olunacaq, xəttə buraxılmağa hazır ehtiyat qatarlar saxlanılacaq.
Forum günlərində qatarların hərəkət qrafikinə xüsusi düzəlişlər edilərək, pik saatlarda intervallar minimum səviyyəyə endiriləcək.
Qeyd olunub ki, tədbirlə əlaqədar Bakı metropolitenindən ödənişsiz istifadə hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı yalnız WUF13 Əməliyyat Şirkəti ilə müvafiq əlaqəli fəaliyyət əsasında ictimaiyyətə məlumatlar təqdim ediləcək.