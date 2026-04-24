“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

16:29 - Bu gün
Aprel ayından etibarən Azərbaycanda “Bolt” istifadəçiləri “Bolt Plus” xidmətinə abunə ola biləcəklər.

Aylıq 4,99 AZN abunə haqqı ilə təqdim olunan bu xidmət istifadəçilərə taksi və çatdırılma sahəsində əlavə üstünlüklər təqdim etməklə yanaşı, gündəlik səfərlərdə həm vaxta, həm də pula qənaət imkanı yaradır.

“Bolt Plus” üzvləri seçilmiş restoran və mağazalardan minimum sifariş məbləğini keçən sifarişlərdə çatdırılma haqqı ödəmədən sifariş verə biləcəklər. Bu, istifadəçilərə hər sifarişdə əlavə üstünlüklərdən yararlanmağa imkan verir. Bundan əlavə, “Bolt Plus” üzvlərinin sifarişlərinə prioritet verilir və bu da sifarişlərin daha tez çatdırılmasını təmin edir.

“Bolt Plus” üzvlüyü həmçinin taksi xidmətləri üçün də üstünlüklər təqdim edir. Bolt vasitəsilə sifariş verən istifadəçilər üçün prioritet xidmət təqdim olunur. Müştərilər həmçinin hava limanı, planlaşdırılmış və premium səfərlər üzrə 15% cashback, bütün digər kateqoriyalar üzrə isə 10% cashback əldə edirlər. Bu məbləğ Bolt Balance hesabına köçürülür və ödəniş üsulu kimi istifadə oluna bilər.

“Bolt Food”-un Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Dilarə Tomtiyeva bildirib:

“"Bolt Plus”, istifadəçilərimizin “Bolt” ilə təcrübəsini daha da yaxşılaşdırmaq üçün təqdim etdiyimiz növbəti addımdır. Bu xidmət vasitəsilə gündəlik ən çox istifadə olunan Bolt xidmətlərini əhatə edən əlavə üstünlüklər təqdim edir və istifadəçilərə həm vaxta, həm də pula qənaət etməyə imkan yaradırıq.

“Bolt Plus“ üzvlərinin çatdırılma haqqı ödəmədən sifariş verə biləcəyi restoran və mağazalar tətbiqdə “+” işarəsi ilə qeyd olunur. Bundan əlavə, istifadəçilər xidmət haqqına endirim və “Bolt+ həftələri” çərçivəsində tərəfdaş restoranlarda əlavə endirimlərdən də yararlana bilirlər.

Qeyd edək ki, yeni “Bolt Plus” istifadəçiləri üçün ilk ay pulsuz təqdim olunur, bundan sonra aylıq abunə haqqı 4,99 AZN, illik abunə haqqı isə 39 AZN təşkil edir.

“Bolt”-un taksi xidmətləri Azərbaycanda 41 şəhərdə mövcuddur. “Bolt Food” ölkəmizin 10 şəhərdə fəaliyyət göstərir. “Bolt Plus” üzvlüyü “Bolt” xidmətlərinin mövcud olduğu bütün ərazilərdə keçərlidir.

Aktual

Cəmiyyət

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Cəmiyyət

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

İqtisadiyyat

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Cəmiyyət

Füzuli şəhərində bərpa işləri ilə bağlı təqdimatda milyarder Vahid Ələkbərov da iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Binədə mənzillərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Mehdiabadda qəza nəticəsində avtomobildə sıxılan sürücü xilas edilib - VİDEO

Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 5 nəfər saxlanılıb

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

Son xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Bu gün, 17:02

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Bu gün, 17:01

Binədə mənzillərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:54

“Formula 1” həyəcanı Türkiyədə 6 ildən sonra yenidən yaşanacaq - Ərdoğan açıqladı

Bu gün, 16:52

Türkiyədə sosial mediada yaş məhdudiyyəti necə tətbiq olunacaq?

Bu gün, 16:50

Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:42

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

Bu gün, 16:34

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

Bu gün, 16:29

İran XİN başçısı Ərakçi danışıqlar üçün Pakistana gedir

Bu gün, 16:19

Müdafiə Nazirliyi ilə Hərbi Prokurorluq arasında Memorandum imzalanıb

Bu gün, 16:10

Fantaziyanın sərhədi yoxdur: Cəmil Hüseynovun “Fantazm” sərgisi Bakıda - FOTO

Bu gün, 16:08

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Bu gün, 16:00

MİQ-də iştirak üçün ödənişin məbləği təsdiqləndi

Bu gün, 16:00

Nazirlər Kabineti vahid indekslərin siyahısında dəyişiklik edib

Bu gün, 15:52

Kamran Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirini qəbul edib

Bu gün, 15:31

Dünyanın ən yüksək zirvəsinə gedən yolda gözlənilməz maneə - FOTO

Bu gün, 15:28

AZAL bayram günlərində Naxçıvana biletləri öncədən əldə etməyi tövsiyə edir

Bu gün, 15:07

Tovuzda 57 yaşlı kişi dostunun yasında dünyasını dəyişib

Bu gün, 14:56

Ağdam şəhərində daha 110 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 14:52

Əməkdar artist Elxan Qasımovun doğum günüdür

Bu gün, 14:40
Bütün xəbərlər