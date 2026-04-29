На русском
Siyasət

"Sülh Körpüsü" Təşəbbüsü media nümayəndələri ilə görüş keçirdi - FOTO

Qafar Ağayev13:38 - Bu gün
29 aprel 2026-cı il tarixində “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsü çərçivəsində növbəti görüş aparıcı media nümayəndələri ilə keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Təşəbbüs nümayəndələrinin iştirakı ilə keçən görüşdə açılış nitqi ilə çıxış edən Cənubi Qafqaz Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün koordinatoru Fərhad Məmmədov platformanın məqsədləri və fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib.

Tədbirdə bildirilib ki, Ermənistanla aparılan danışıqlarda bu ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərinə qədər olan mərhələ xüsusi önəm kəsb edir. Cəmiyyətdə sülh məsələsi ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar mövcuddur və bu baxımdan parlament seçkiləri həm prosesin gələcəyi, həm də ictimai hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün vacibdir.

Qeyd edilib ki, “Sülh təşəbbüsü” çərçivəsində fəaliyyətlər heç bir xarici maliyyə olmadan həyata keçirilir və bu, Azərbaycan tərəfinin prinsipial mövqeyidir.

Medianın sülh prosesində önəmli rola vurğulanıb. Qeyd olunub ki, informasiya məkanında təxribat xarakterli materialların qarşısının alınması və məsuliyyətli yanaşmanın təşviqi üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Media mühiti spesifik xüsusiyyətlərə malikdir və bu sahədə müəyyən çətinliklər mövcuddur. İnformasiya resurslarında terminoloji yanaşmanın uyğunlaşdırılması məsələləri də müzakirə edilib.

Tədbirdə iştirak edən media nümayəndələri qeyd ediblər ki, televiziya və digər platformalarda birgə layihələrin həyata keçirilməsi sülh prosesinə töhfə verə bilər. Bildirilib ki, telekörpülərin təşkili, müzakirə proqramlarının hazırlanması və ekspert mübadiləsi bu istiqamətdə effektiv vasitələrdən biri ola bilər.

Bununla yanaşı, Ermənistan və Azərbaycan mediaları arasında birbaşa əlaqələrin qurulmasının əhəmiyyəti vurğulanıb, informasiya məkanında nifrət dilindən uzaq durulmasının vacibliyi qeyd edilib.

Sonda bildirilib ki, qarşılıqlı gözləntilərin düzgün müəyyənləşdirilməsi və cəmiyyətin bu prosesə marağının artırılması üçün media daha aktiv rol oynamalıdır.

Foto: Nadir İbrahimli

Paylaş:
610

Aktual

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Azərbaycanla Belarus arasında sürücülük vəsiqələrinin tanınması haqda sazişi təsdiq edib

Volodimir Zelenski ölkəsinə yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Ukrayna Prezidenti : Rusiya razı olsa danışıqları Azərbaycanda keçirə bilərik

Milli Məclisin iclası başladı: 11 məsələyə baxılır

Son xəbərlər

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Bu gün, 18:10

Təbii fəlakətlərə qarşı dövlətin çevik reaksiyası: Ölkə prezidenti öz iradəsini göstərdi - AÇIQLAMA

Bu gün, 17:50

Azərbaycan Ordusunda kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssislərin peşəkarlığı artırılır - FOTO

Bu gün, 17:32

Artıq xarici bank kartları ilə də ictimai nəqliyyatda ödəniş etmək mümkündür

Bu gün, 17:28

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının hakimləri məlum oldu

Bu gün, 17:21

Səhiyyə Nazirliyinə məlumatları elektron qaydada sorğu əsasında almaq hüququ verilib

Bu gün, 17:18

Xəzər dənizi akvatoriyasında balıq ovuna mövsümi qadağa olacaq - Tarix açıqlandı

Bu gün, 17:14

Azərbaycan və Merakeş prokurorluqları arasında hüquqi bazasının daha da dərinləşdirilməsi müzakirə edilib

Bu gün, 17:08

“Bakıda münasib qiymətə kirayə mənzil tapmaq daha da çətinləşəcək” – Ekspert səbəbləri açıqladı

Bu gün, 16:54

“Temu” bağlamaları niyə gec gəlir? - DGK sədrindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:30

ABŞ blokadası İran rialına zərbə vurdu

Bu gün, 16:28

Əməliyyat Şirkəti WUF13 iştirakçıları üçün ictimai nəqliyyat haqqında məlumat yayıb

Bu gün, 16:02

Sumqayıtın “Odlar Yurdu” komandası çempionatdan kənarlaşdırılıb

Bu gün, 15:52

AZAL-ın təşəbbüsü ilə Milli Aviasiya Akademiyasının mütəxəssisləri Avropaya təlimə gediblər

Bu gün, 15:34

Dələduzluqda ittiham olan Sevinc Hüseynova Türkiyədə tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 15:23

İranla sərhəddə yeni gömrük keçid məntəqəsi inşa olunacaq

Bu gün, 15:15

Maliyyə Nazirliyinə yeni aparat rəhbəri təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 15:03

May ayında hava necə olacaq? - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Maldiv arasında viza rejimi ləğv edildi

Bu gün, 14:47

Aktau 2030-cu il üçün İƏT-in Turizm Paytaxtı seçilib

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər