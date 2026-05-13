Dərnəgüldən qatarla rayonlara getmək mümkün olacaq
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin yeni istifadəyə verilmiş "Dərnəgül" stansiyasından Azərbaycanın regionlarına qatarla getmək mümkün olacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb.
Bildirilib ki, iyunun 6-dan bu stansiyada Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Ağstafa-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları ilə hərəkət edən qatarlar dayanacaq.
Biletləri ADY-nin saytından, "ADY Mobile" tətbiqindən və yaxud dəmiryol kassalarından əldə etmək olar.
