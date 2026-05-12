ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında
14–15 may tarixində Pekində Si Cinpin və Donald Tramp görüşəndə ənənəvi mürəkkəb mövzular dəstinə — Yaxın Şərqdəki müharibə, ticarət disbalansları və Tayvanın statusu — süni intellekt də əlavə oluna bilər.
Bunu The Economist nəşri materialında yazır. Material «AI creates a fearsome cold-war-style dilemma» («Süni intellekt soyuq müharibə üslubunda qorxunc dilemma yaradır») başlığı ilə dərc olunub.
Nəşrin qiymətləndirməsinə görə, Pekin və Vaşinqtondakı elitalar texnologiyanın inkişaf sürətindən getdikcə daha çox narahatdır: modellər nə qədər ağıllı olarsa, onlar ölkənin iqtisadiyyatı və geosiyasi çəkisi üçün bir o qədər vacib olur, lakin eyni zamanda onlarla bağlı risklər də artır.
«Atom bombasının yaradılmasından bəri böyük dövlətlər belə bir dilemma ilə üzləşməyib», — deyə The Economist qeyd edir.
Narahatlığa səbəb Mythos modeli olub. Nəşr xəbər verir ki, aprel ayında amerikalı Anthropic laboratoriyası (Claude süni intellektinin yaradıcıları) kibertəhlükəsizlikdə zəiflikləri o qədər effektiv aşkar edən model yaratdığını elan edib ki, onu dərc etməmək qərarına gəliblər. Reaksiya beynəlxalq xarakter daşıyıb: Çin dövlət mediası ilkin skeptisizmdən sonra Mythosun «kiberhücumlar üçün misilsiz imkanlara» malik olduğunu qeyd edib, rusiyalı telekanallardan biri isə onu «nüvə bombasından da pis» adlandırıb.
The Economist-in məlumatına görə, bu hadisədən sonra Tramp administrasiyası texnologiyaların tənzimlənməsinə qarışmamaq siyasətindən imtina edib və yeni modellərin məcburi dövlət yoxlanışını nəzərdən keçirir.
Tərəflərin strateji mövqeləri fərqlənir
The Economist yazır ki, amerikalı texnoloji icmasının bir hissəsi hesab edir ki, özünü təkmilləşdirən süni intellekt modeli yaradan ilk ölkə böyük strateji üstünlük əldə edəcək. Çinli ekspertlər isə süni intellektə iqtisadi artımın açarı kimi baxmağa meyllidirlər — «nüvə silahından çox, nüvə enerjisinə bənzər», deyə nəşr formalaşdırır. Eyni zamanda heç bir tərəf rəqibə üstünlük vermək qorxusu ilə öz inkişafını ləngitməyə hazır deyil.
Hər iki tərəfdən əməkdaşlığa çağırışlar səslənir
Aprelin sonunda Kapitoliyada keçirilən tədbirdə Çin hökumətinin məsləhətçisi Syue Lan ABŞ və Çinin süni intellekt təhlükəsizliyi sahəsində «qarşılıqlı marağı» olduğunu bildirib. «Əgər bir ölkə təhlükəsiz deyilsə, deməli, hamımız təhlükəsiz deyilik», — deyə onun sözlərini The Economist sitat gətirir. Syue Lan Pekin Süni İntellekt Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Tsen İ ilə birlikdə süni intellektin tənzimlənməsi və hətta inkişafının ləngidilməsi üçün qlobal səylərə çağırıb. Nəşr qeyd edir ki, bu, Pekinin rəsmi xəttinə uyğundur: 2022-ci ildə ChatGPT-nin meydana çıxmasından sonra Çin beynəlxalq əməkdaşlıq və BMT yanında orqanın yaradılması ideyasını irəli sürür, Çin diplomatları isə süni intellektin inkişafında «fasilə» ideyasını irəli sürürlər.
Əməkdaşlığın üç mümkün formatı
Birinci — dialoq və ya nüvə silahları danışıqlarına bənzər «strateji təminatlar» (strategic reassurance): ölkələr formal koordinasiya olmadan paralel qaydalar yaza bilərlər.
«Əgər onlar eyni texniki işləri oxuyur və reallıq haqqında oxşar təsəvvürə malikdirlərsə, hər iki tərəf məqsədəuyğun cavab tədbirləri görə bilər», — deyə nəşr Institute for AI Policy and Strategy-dən Karson Elmqrenin sözlərini sitat gətirir.
İkinci format — nəticələri mübadilə etmədən modellərin təhlükəsizlik testinin ümumi metodlarının razılaşdırılmasıdır.
Üçüncü, ən iddialı format isə birgə testlər və onların nəticələrinin mübadiləsi haqqında rəsmi razılaşmadır; bu, MAQATE nümunəsində yoxlamalarla həyata keçirilə bilər.
Əməkdaşlığa maneələr hələlik stimullardan çoxdur
The Economist-in məlumatına görə, amerikalı tədqiqatçılar Çin rəsmilərinin səmimiliyinə şübhə ilə yanaşırlar: Çin laboratoriyaları təhlükəsizliklə nisbətən zəif məşğul olur, bu yaxınlarda buraxılmış DeepSeek v4 modelinin sənədlərində isə ABŞ laboratoriyalarında qəbul edilmiş qoruma tədbirləri yoxdur. Keçmiş Bayden administrasiyası rəsmisi Rayan Fedasyuk nəşrə görə hesab edir ki, Çinin süni intellekt təhlükəsizliyi ilə bağlı bəyanatları nümayiş xarakterlidir və onun sözlərinə görə, «amerikalıları əlverişsiz vəziyyətə salmaq üçün» edilir.
The Economist həmçinin xatırladır ki, 2024-cü ildə Cenevrədə ABŞ təhlükəsizlik üzrə yüksək vəzifəli şəxsləri və texniki mütəxəssisləri danışıqlara göndərib, Çin isə siyasi nümayəndələr göndərib ki, onlar ABŞ-ın qabaqcıl çiplərə ixrac məhdudiyyətləri ləğv olunana qədər süni intellekt təhlükəsizliyini müzakirə etməkdən imtina ediblər. Karnegi ekspert Tun Çjao Pekinin ehtiyatlılığını tarixi yaddaşla izah edir: XIX əsrin «qeyri-bərabər müqavilələri» təcrübəsi Çin rəsmilərini texnoloji cəhətdən daha güclü tərəfdaşla razılaşmalara şübhə ilə yanaşmağa vadar edir.
Tərəflərin mövqeləri son dərəcə sərt şəkildə müəyyən edilib
ABŞ maliyyə naziri aprel ayında Wall Street Journal-a bildirib: «Əgər süni intellektdə qalib gəlməsək, bu, oyunun sonu deməkdir».
Si Cinpin süni intellekti «epoxal» adlandırıb.
Lakin The Economist belə nəticəyə gəlir ki, tezliklə hər iki ölkənin liderləri süni intellekti başqa səbəblərdən ekzistensial kimi qəbul etməyə başlaya bilərlər.
«Təəssüf ki, tarixi təcrübə göstərir ki, real impuls yalnız faciəvi qəzadan sonra yaranır», — deyə nəşr Corc Vaşinqton Universitetindən Ceffri Dinin sözlərini sitat gətirir və 1984-cü ildə Bxopaldakı fəlakətdən və 1986-cı ildə Çernobıl AES-dəki qəzadan sonra qəbul edilmiş qlobal standartları xatırladır.
«Süni intellekt üzrə danışıqlar insan intellektinin əsl sınağı olaraq qalır», — deyə The Economist yekunlaşdırır.