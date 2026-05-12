Həkim İmran Cərullazadənin icra etdiyi göz əməliyyatı faciəyə çevrildi - Vətəndaş gözünü itirdi
"Real Azərbaycan"a müraciət edən vətəndaş Xəyalə Quliyeva bildirir ki, fevral ayında görmə zəifliyi səbəbindən Nərimanov rayonunda yerləşən “Funda Hospital”da göz həkimi kimi fəaliyyət göstərən İmran Cərullazadəyə müraciət edib.
Onun sözlərinə görə, ilkin müayinə zamanı həkim əməliyyatın zəruri olduğunu bildirib və prosedurun cəmi 5–6 dəqiqə davam edəcəyini, heç bir narahatlığa əsas olmadığını qeyd edib.
Lakin Xəyalə Quliyeva iddia edir ki, əməliyyatdan sonra vəziyyəti yaxşılaşmaq əvəzinə daha da pisləşib.
Onun sözlərinə görə, əməliyyatdan bir gün sonra yenidən həkimə müraciət etdikdə, əməliyyatın uğursuz nəticələndiyi qəbul edilsə də, vəziyyətə ciddi yanaşılmayıb.
Şikayətçi əlavə edir ki, bir həftə sonra aparılan yoxlamalarda əməliyyat olunan gözün daha da zəiflədiyi məlum olub, lakin buna “normal hal” kimi izah verilib.
Xəyalə Quliyevanın iddiasına görə, sonrakı günlərdə vəziyyət daha da ağırlaşıb, gözündə çirkli ifrazat, batma hissi və güclü ağrılar yaranıb, görmə isə demək olar ki, tam itmə həddinə çatıb. O, bu vəziyyətlə bağlı yenidən “Funda Hospital”a müraciət etsə də, evə göndərildiyini bildirib.
Şikayətçi qeyd edir ki, gecə saatlarında ağrılar şiddətləndiyinə görə təcili şəkildə Göz Xəstəlikləri İnstitutuna aparılıb və orada həkim səhvi nəticəsində bu vəziyyətin yarandığı bildirilib.
Daha sonra Türkiyəyə gedən Xəyalə Quliyeva “Dünya Göz Xəstəxanası”nda əməliyyat olunduğunu və ona “Endoftalmit” diaqnozu qoyulduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, bu diaqnoz ciddi və təhlükəli göz xəstəliyi hesab olunur və əlavə müdaxilə tələb edir.
Şikayətçi bildirir ki, bütün bu müddət ərzində İmran Cərullazadəyə dəfələrlə müraciət etsə də, ona məsuliyyəti qəbul etmədiyini və hara istəsən şikayət edə bilərsən cavabı alıb.
Xəyalə Quliyeva məsələ ilə bağlı baş prokuror Kamran Əliyevə də şikayət etdiyini, həkimin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb etdiyini qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, həm maddi ziyana uğrayıb, həm də görmə qabiliyyətini ciddi şəkildə itirib.
1news.az saytı olaraq adı çəkilən həkimlə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, cavab ala bilmədik.
Qeyd edək ki, qarşı tərəfin mövqeyini dərc etməyə hazırıq. Bununla yanaşı prokurorluğa müraciətimizi ünvanlamışıq. prokurorluq tərəfindən məsələ ilə bağlı tez bir zamanda açıqlama veriləcəyi bildirilib.