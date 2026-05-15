HONOR 600 Seriyasının Azərbaycanda möhtəşəm təqdimatı keçirildi - FOTO - VİDEO

15:01 - Bu gün
8 may tarixində 28 Mall ticarət mərkəzində yerləşən HONOR brend mağazasında yeni HONOR 600 Seriyasının rəsmi təqdimatı baş tutub.

Tədbir həm texnologiya həvəskarlarını, həm də mall ziyarətçilərini bir araya gətirərək qonaqlara yeni məhsullarla yaxından tanış olmaq və əyləncəli atmosferdə vaxt keçirmək imkanı yaradıb.

Təqdimat zamanı iştirakçılar HONOR 600 Seriyasının əsas üstünlükləri, süni intellekt (AI) imkanları, yenilənmiş kamera sistemi, yüksək performansı və premium dizaynı barədə ətraflı məlumat əldə ediblər. Qonaqlar yeni smartfonları xüsusi demo zonalarında canlı şəkildə test etmək, kamera funksiyalarını yoxlamaq və AI xüsusiyyətlərini təcrübədən keçirmək imkanı qazanıblar.

Bundan əlavə, tədbir çərçivəsində əyləncəli şou proqramı, interaktiv oyunlar və müxtəlif hədiyyəli müsabiqələr təşkil olunub. Mall ziyarətçiləri həm maraqlı oyunlarda iştirak edib hədiyyələr qazanıb, həm də xüsusi hazırlanmış foto zonalarda yaddaqalan şəkillər çəkdirərək tədbirin atmosferini sosial şəbəkələrdə paylaşmaq imkanı əldə ediblər. Tədbirin əsas hədiyyələri isə yeni HONOR 600 smartfonları olub.

Yeni seriyanın təqdimatı münasibətilə HONOR brend mağazalarında xüsusi ön satış kampaniyası da həyata keçirilib. İstifadəçilər smartfonları rəsmi satış başlanğıcından bir həftə əvvəl əldə etmək imkanı qazanıblar. Kampaniya çərçivəsində alıcılara xüsusi hədiyyələr — HONOR brend çantası və ağıllı saatlar təqdim olunub.

Xüsusi kampaniya 31 may tarixinədək HONOR-un 28 Mall və Əcəmi filiallarında yerləşən rəsmi brend mağazalarında davam edir. HONOR 600 modelini əldə edən müştərilərə HONOR CHOICE Watch 2i və HONOR brend çantası, HONOR 600 Pro modelini alanlara isə HONOR CHOICE Watch 2 Pro və HONOR brend çantası hədiyyə edilir.

Bundan əlavə, smartfonları hissəli ödənişlə əldə etmək istəyən istifadəçilər üçün xüsusi imkan da təqdim olunur — cihazların endirimli qiymətini 12 ay ərzində faizsiz, ilkin ödənişsiz və komissiyasız hissələrlə ödəmək mümkündür.

Qeyd edək ki, bu xüsusi kampaniya, hədiyyəli təkliflər və hissəli ödəniş şərtləri yalnız HONOR-un rəsmi brend mağazalarında keçərlidir.

Ünvanlar:

HONOR 28 Mall — Azadlıq prospekti 4, 1-ci mərtəbə, 28 Mall
HONOR Əcəmi — Hüseynbala Əliyev 1-9, M. Əcəmi metrosunun yaxınlığı

