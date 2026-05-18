Bərdədə canavarlar 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf etdi
Bərdə rayonunda canavarların fərdi təsərrüfata hücumu nəticəsində xeyli sayda xırdabuynuzlu heyvan tələf olub.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun İmamqulubəyli kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini Murad Mustafayevə məxsus təsərrüfata hücum edən canavarlar təxminən 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanı tələf edib.
Hadisə nəticəsində təsərrüfat sahibinə ciddi maddi ziyan dəyib. Faktla bağlı aidiyyəti qurumlara məlumat verilib.
