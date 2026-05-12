 Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

15:23 - Bu gün
Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Son günlər beynəlxalq informasiya məkanında hantavirus infeksiyası ilə bağlı yayılan məlumatlarla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ictimaiyyətə bildirir ki, ölkəmizdə epidemioloji vəziyyət sabitdir və narahatlıq üçün əsas yoxdur.

1news.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına əsasən, qurum Beynəlxalq Tibbi-Sanitar Qaydalar çərçivəsində müxtəlif ölkələrlə birlikdə profilaktik və sürətli cavab tədbirlərini koordinasiya edir. Qeyd olunur ki, insanlar adətən hantavirus daşıyıcısı olan gəmiricilərin sidiyi, nəcisi və ya tüpürcəyi ilə təmas zamanı, o cümlədən gəmiricilərin ifrazatı ilə qarşımış tozun nəfəs yolu ilə qəbul edilməsi nəticəsində yoluxurlar. Virusun insandan insana ötürülməsi son dərəcə nadirdir və yalnız Amerikada rast gəlinən Andes növü ilə əlaqədar müşahidə edilir.

Azərbaycan hantavirus üzrə endemik bölgə hesab olunmur və ölkə ərazisində yaşayan gəmiricilər arasında bu virusa rast gəlinmir. Bu səbəbdən ölkəmizdə hantavirus infeksiyası rutin laborator müayinə panellərinə daxil deyil. Bununla belə, Azərbaycanda həm insan, həm də heyvan sağlamlığı üzrə laboratoriyalarda hantavirusun müayinəsi üçün bütün texniki imkanlar mövcuddur. Səhiyyə Nazirliyi bu məsələdə ÜST-ün tövsiyələrini rəhbər tutur və ÜST-lə qarşlıqlı əməkdaşlıq edir. Zəruri olduğu təqdirdə (məsələn, müvafiq klinik əlamətləri olan və epidemioloji baxımdan riskli ölkələrdən gələn şəxslər) klinik protokollara uyğun şəkildə müayinələr təşkil ediləcək.

Səhiyyə Nazirliyi epidemioloji vəziyyəti nəzarətdə saxlamaqla əhalini yalnız rəsmi mənbələrə istinad etməyə çağırır. Mövcud vəziyyət ölkə əhalisi üçün hər hansı əlavə risk yaratmır.

Paylaş:
86

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində WUF13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub - FOTO

Dünya

ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında

Cəmiyyət

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Cəmiyyət

Lökbatan qəsəbəsində yanan anbar “Kontakt Home” və “Birmarket”a məxsusdur - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Meyiti atasının evinin qarajında tapıldı

Yusuf Güney ev dustaqlığına buraxılıb

ADY yeni qatarlar alacaq

WUF13 çərçivəsində "Memarlıq həftəsi"nə start verilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Paytaxtda tramvayı “Bakı Metropoliteni” təşkil edəcək

Dövlət Xidmətinin şəxsi heyəti Ulu Öndərin xatirəsini yad etdi - FOTO

Azərbaycanda zəlzələ olub

Göygöldə yol qəzası baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb

Son xəbərlər

Meyiti atasının evinin qarajında tapıldı

Bu gün, 16:09

Bakıda WUF13 çərçivəsində 121 pavilyon quraşdırılacaq

Bu gün, 15:58

Yusuf Güney ev dustaqlığına buraxılıb

Bu gün, 15:53

ADY yeni qatarlar alacaq

Bu gün, 15:34

ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında

Bu gün, 15:33

İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində WUF13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub - FOTO

Bu gün, 15:29

WUF13 çərçivəsində "Memarlıq həftəsi"nə start verilib

Bu gün, 15:25

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Bu gün, 15:23

Tayvan sahillərində 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 15:04

Deputat: Dövlət bu uşaqlara sahib çıxmalıdır

Bu gün, 14:44

Allahşükür Paşazadə Gürcüstanın yeni patriarxını Azərbaycana səfərə dəvət edib

Bu gün, 14:33

Azərbaycanda orta aylıq maaş 1100 manatı keçib

Bu gün, 14:23

ABŞ-də meşə yanğını: 7 min hektardan çox ərazi külə döndü

Bu gün, 14:09

Lökbatan qəsəbəsində yanan anbar “Kontakt Home” və “Birmarket”a məxsusdur - AÇIQLAMA

Bu gün, 13:53

Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərində eskalator və liftlərin yenilənməsinə başlanılır

Bu gün, 13:24

Quba rayonunun 3 kəndinin adı dəyişdiriləcək

Bu gün, 13:20

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:10

Əli Əsədovdan qaz sərfiyyatı ilə bağlı YENİ QƏRAR

Bu gün, 12:58

Malayziya sahillərində miqrant qayığı batdı: 14 nəfər itkin düşdü

Bu gün, 12:55

Fars körfəzi və yeni reallıq: İranda uzanan böhran region iqtisadiyyatına necə zərbə vurur

Bu gün, 12:40
Bütün xəbərlər