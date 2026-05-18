İlham Əliyev: Azərbaycan “vahid Çin” siyasətini dəstəkləyir
Azərbaycan "vahid Çin" siyasətini dəstəkləyir.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev mayın 18-də Çinin Dövlət Şurasının Baş nazirinin müavini Can Quoçini qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı Azərbaycanın vaxtilə separatizmdən əziyyət çəkən ölkə kimi separatizmin bütün forma və təzahürlərini pislədiyini vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan Çinin Tayvan regionunda keçirilmiş qanunsuz seçkiləri nəinki tanımayıb, hətta onun pislənilməsi bəyanatı ilə çıxış edən yeganə dövlətlərdən biri olub.
Dövlət başçısı bu xüsusda vurğulayıb ki, Azərbaycan "vahid Çin" siyasətini daim dəstəkləyir.
112