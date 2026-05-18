İlham Əliyev: Azərbaycan “vahid Çin” siyasətini dəstəkləyir

17:24 - Bu gün
Azərbaycan "vahid Çin" siyasətini dəstəkləyir.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev mayın 18-də Çinin Dövlət Şurasının Baş nazirinin müavini Can Quoçini qəbul edərkən deyib.

Dövlət başçısı Azərbaycanın vaxtilə separatizmdən əziyyət çəkən ölkə kimi separatizmin bütün forma və təzahürlərini pislədiyini vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan Çinin Tayvan regionunda keçirilmiş qanunsuz seçkiləri nəinki tanımayıb, hətta onun pislənilməsi bəyanatı ilə çıxış edən yeganə dövlətlərdən biri olub.

Dövlət başçısı bu xüsusda vurğulayıb ki, Azərbaycan "vahid Çin" siyasətini daim dəstəkləyir.

İlham Əliyev Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb - FOTO

İlham Əliyev Çin Dövlət Şurasının Baş nazirinin müavinini qəbul edib - FOTO

Qledis Cina: "Bakıda keçirilən WUF13 təşkilatçılıq və planlaşdırma baxımından bütün gözləntiləri üstələdi"

Alessandro Attoliko: "Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir"

Bolt WUF 2026 ərəfəsində Bakıda ilk Azərbaycan Təhlükəsizlik Konfransını keçirib - FOTO

"EFES-2026" təlimində gəminin ələ keçirilməsi tapşırığı uğurla icra edilib

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlaması keçirilib

"Yeni Klinika"ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

"Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?" - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: "İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur"

"Card-to-card" problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: "Bank Avrasiya" Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Lökbatan qəsəbəsində yanan anbar "Kontakt Home" və "Birmarket"a məxsusdur - AÇIQLAMA

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib - VİDEO

Füzulidə I Qarabağ müharibəsinin daha iki itkin-şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

