 Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib - YENİLƏNİB

10:17 - Bu gün
Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib - YENİLƏNİB

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 14 vaqondan ibarət, çəkisi 977 ton olan buğda 15 may tarixində Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib.

Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 27 min tondan çox taxıl, 4 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib.

Xatırladaq ki, tranzitlə yanaşı, Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 10 min tondan çox dizel, 979 ton Aİ-92 benzini və 2955 ton Aİ-95 benzini ixrac olunub.

09:22

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndəriləcək.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə əlavə olaraq 14 vaqondan ibarət, çəkisi 977 ton olan buğda göndəriləcək.

Paylaş:
210

Aktual

Rəsmi

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində ...

Rəsmi

İlham Əliyev və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türküstanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olublar - ...

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Yol polisi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

HONOR 600 Seriyasının Azərbaycanda möhtəşəm təqdimatı keçirildi - FOTO - VİDEO

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Cəfərov dəfn edilib - FOTO

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda zəlzələ olub

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Göygöldə yol qəzası baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb

Daha bir neçə avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

Son xəbərlər

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

Bu gün, 16:15

Yol polisi əlverişsiz hava ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 16:09

WUF13 çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının şəhərsalma üzrə yüksəksəviyyəli dialoqu təşkil ediləcək

Bu gün, 16:04

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

Bu gün, 16:03

Prezident Türküstanda TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak edir - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:00

Prezident və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türk Sivilizasiyası Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər

Bu gün, 15:57

Liderlərin səmimi anları - Fotolar

Bu gün, 15:51

Hindistanda güclü fırtına və leysan: azı 100 nəfər ölüb

Bu gün, 15:39

İlham Əliyev və TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşünün digər iştirakçıları Türküstanda bir sıra mədəni məkanlarla tanış olublar - FOTO

Bu gün, 15:03

HONOR 600 Seriyasının Azərbaycanda möhtəşəm təqdimatı keçirildi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:01

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rafiq Cəfərov dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 14:30

Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

Bu gün, 14:30

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:18

Sinifdə şagirdləri döyən "qoçu" ilə bağlı 271 saylı məktəbdən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:09

"Binəqədi, Qaraçuxur, Yeni Yasamalda metro tiksək, vətəndaşlar mərkəzə gəlməyə çalışacaq"

Bu gün, 13:53

Bu şəxslər də 1 il hərbi xidmət keçəcək

Bu gün, 13:41

Bakıda "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə nazirlərin iclası keçiriləcək

Bu gün, 13:32

“Sabah” 10 oyundur “Neftçi”yə uduzmur

Bu gün, 13:17

Bakıda yaradılan bütün ictimai çimərliklər bu gündən mövsümə tam hazırdır

Bu gün, 13:00

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhidin vida mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:54
Bütün xəbərlər