Möhtəşəm alyans: Kriştiano Ronaldo “Dreame Technology”nin yeni qlobal səfiridir

First News Media13:00 - Bu gün
“Dreame to Win” şüarı altında qurulan bu tarixi tərəfdaşlıq mükəmməllik, intizam və qüsursuzluq sayəsində yüksək səviyyəli yaşam tərzinin standartlarını müəyyən edir

İnnovativ məişət texnikası və ev üçün ağıllı həllər sahəsində qlobal lider olan “Dreame Technology” şirkəti bu gün futbol əfsanəsi Kriştiano Ronaldo ilə tarixi qlobal tərəfdaşlığa başladığını elan edib. Şirkətin inkişafı yolunda mühüm bir mərhələni təcəssüm etdirən bu tərəfdaşlıq dünyanın ən intizamlı idmançılarından birini texnoloji mükəmməlliyə və keyfiyyət üstünlüyünə daim can atması ilə seçilən bir brendlə birləşdirir.

“Dreame” brendinin qlobal səviyyədə mövcudluğunun strateji inkişafını göstərən bu təyinat həm də şirkətin beynəlxalq arenada indiki yetkinlik mərhələsini əks etdirir. Uzun illər ərzində sürətli böyümədən, eləcə də yüksək sürətli mühərriklər və süni intellekt əsaslı sistemlər sahəsində davamlı irəliləyişdən sonra “Dreame” şirkəti dünya miqyasında özünün etalon mövqeyini möhkəmləndirmişdir. Bu yüksək səviyyəli tərəfdaşlıq bu mövqeyi bir daha dəstəkləyir. “Dreame” şirkətinin böyüməsinin məntiqi kulminasiyası olan bu ittifaq onun qlobal səviyyədə yüksək keyfiyyətli məişət texnikası bazarında lider mövqeləri tutmağa hazır olduğunu göstərir.

Bu tərəfdaşlıq dəyərlərdəki dərin dəyər bağlara əsaslanır. Kriştiano Ronaldo öz sahəsində sarsılmaz intizamı, əzmkarlığı və peşəkar hədləri aşmağa sadiqliyi sayəsində dünya səviyyəli əfsanə səviyyəsinə çatmışdır. “Dreame” brendinin korporativ fəlsəfəsi də məhz bu prinsiplərə əsaslanır: uzunmüddətli vizyona, texnoloji liderliyə və istifadəçi təcrübəsinin davamlı inkişafına diqqət.

“Mən hər zaman mükəmməlliyə can atmağımı və zəhmətə sadiqliyimi paylaşan tərəfdaşlar axtarıram. “Dreame” brendinin innovasiyaları və yüksək səviyyəli performansı həyatı asanlaşdırır və onu daha keyfiyyətli edir. “Dreame” ailəsinə qoşulmaqdan və onların qlobal bazara liderlik missiyasını dəstəkləməkdən çox məmnunam”, - bu tərəfdaşlıq barədə fikirlərini bölüşən Kriştiano Ronaldo bildirib.

“Dreame to Win”: Ağıllı həyat tərzinin gələcəyinə yeni baxış

Bu tərəfdaşlığın əsasında dayanan “Dreame to Win” şüarı dünya səviyyəsində qələbə əzmini və qabaqcıl innovasiyaları özündə təcəssüm etdirir, “ağıllı həyat tərzi” anlayışını istifadəçilərə gündəlik həyatda mükəmməlliyə nail olmağa imkan verən güclü bir alətə çevirir.

“Bu, sadəcə sponsorluq deyil, texnoloji lider ilə dünya səviyyəli idman brendinin güclü alyansıdır. Biz bir-birimizin gücünü, uzaqgörənliyini və uzunmüddətli perspektivə can atmasını qəbul edirik. Kriştianonun məqsədyönlülüyü və mükəmməlliyə can atması bizim öz sahəmizdə lider olmaq və intellektual texnologiyalar vasitəsilə dünyaya təsir göstərmək missiyamıza tam uyğun gəlir. Birlikdə biz bütün dünyada ailələr üçün gələcəyə yönəlmiş yüksək keyfiyyətli həyatı təmin etməyə çalışırıq”, - “Dreame”nin qlobal prezidenti Kolm Çanq bildirib.

Bu qlobal tərəfdaşlıq sayəsində “Dreame” Ronaldonun imicini bütün məhsul xətlərinə inteqrasiya etməklə brendin zərif, effektiv və yüksək keyfiyyətli həyat tərzi yaratmaq qabiliyyətini nümayiş etdirəcək. Əməkdaşlıq Kriştiano Ronaldonun mədəniyyətlərarası təsirini “Dreame”nin qabaqcıl ekosistemi ilə birləşdirəcək və intellektual texnologiyaların istifadəçilərə gündəlik həyatda “Dreame to Win” prinsipini həyata keçirməyə necə kömək edə biləcəyini aydın şəkildə göstərəcək.

Tərəfdaşlıq “Dreame”nin bütün intellektual ekosistemini əhatə edir:

Daxili və xarici məkanların ağıllı təmizliyi

Ağıllı böyük məişət texnikası

Fərdi qulluq məhsulları

Kiçik mətbəx texnikası

“Biz “Dreame”nin innovasiyalar vasitəsilə sərhədləri aşmaq əzminə səmimi olaraq inanırıq. Biz nizam-intizam və texnologiyaların insanların həyatını yaxşılaşdırmağa qadir olduğuna inanırıq. Bu tərəfdaşlıq qabaqcıl texnologiyaların və qələbə əzminin hamı üçün daha yaxşı gələcək yarada biləcəyini nümayiş etdirmək baxımından əla imkandır”, - “Dreame”in baş direktoru və təsisçisi cənab Yu Hao əlavə edib.

Bu tərəfdaşlıq və “Dreame”nin ən yeni məhsulları haqqında daha ətraflı məlumatı https://az.dreametech.com linkindən əldə edə bilərsiniz.

