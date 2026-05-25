 Leyla Əliyeva Masallıda Cümə məscidini ziyarət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Leyla Əliyeva Masallıda Cümə məscidini ziyarət edib

11:55 - Bu gün
Leyla Əliyeva Masallıda Cümə məscidini ziyarət edib

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Masallı rayonuna səfər edib.

1news.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Leyla Əliyeva rayonun tarixi və dini-mədəni abidələrindən biri olan Masallı Cümə məscidini ziyarət edib, məscidin tarixi və memarlıq xüsusiyyətləri ilə yaxından tanış olub.

Bildirilib ki, Masallı şəhərinin mərkəzində yerləşən Cümə məscidi 1846-cı ildə şəhər sakinləri və yerli xeyriyyəçilərin maliyyə dəstəyi ilə inşa olunub. Müstəqillik illərində məscid bərpa edilərək yenidən ibadətgah kimi fəaliyyətə başlayıb. Sonrakı illərdə dövlət tərəfindən əsaslı təmir olunan məscid 2001-ci ildə yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri siyahısına daxil edilib.

Sonda Leyla Əliyevaya "Qurani-Kərim" hədiyyə olunub.

Paylaş:
96

Aktual

Rəsmi

Türkiyə Prezidentindən İham Əliyevə təbrik: Böyük qürur və iftixar hissi keçiririk

Siyasət

Ceyhun Bayramov Nyu Yorka getdi

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib

Siyasət

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Siyasət

DİN və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, 38 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Ceyhun Bayramov Nyu Yorka getdi

Leyla Əliyeva Masallıda Cümə məscidini ziyarət edib

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Alessandro Attoliko: “Bakıda keçirilən genişmiqyaslı forumun təşkili qüsursuz şəkildə həyata keçirilir”

Riad Qasımov: “Qarabağdakı layihələr gələcəyin dayanıqlı inkişafı üçün canlı laboratoriya rolunu oynayır”

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

“Bakı Fəaliyyətə Çağırış” sənədi

Son xəbərlər

Tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı müsahibələr sabah bitir

Bu gün, 13:42

Qurban bayramı namazları ölkənin bütün mərkəzi məscidlərində qılınacaq

Bu gün, 13:26

Türkiyə Prezidentindən İham Əliyevə təbrik: Böyük qürur və iftixar hissi keçiririk

Bu gün, 13:25

Zərdabda 94 yaşlı qadın dəm qazından ölüb, nəvəsi zəhərlənib

Bu gün, 13:16

Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:15

Əfran İsmayılov “Araz-Naxçıvan”dan ayrıldı

Bu gün, 13:01

Möhtəşəm alyans: Kriştiano Ronaldo “Dreame Technology”nin yeni qlobal səfiridir

Bu gün, 13:00

Yağış, duman, 27 dərəcə isti - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:47

Sərdar Berdiməhəmmədov: Xalqlarımızın rifahı naminə sıx əməkdaşlığımızı davam etdirməyə hazır olduğumuzu bildiririk

Bu gün, 12:43

Ölkə üzrə 134 ünvanda heyvan kəsimi və satışı məntəqəsi yaradılıb

Bu gün, 12:40

DİN və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, 38 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 12:27

Ceyhun Bayramov Nyu Yorka getdi

Bu gün, 12:24

SOCAR-a yeni mətbuat katibi təyin olundu

Bu gün, 12:23

Bakıda binanın üzlüyü maşınların üstünə düşdü - VİDEO

Bu gün, 12:12

Pakistanda ağır qəza: 17 nəfər həyatını itirdi

Bu gün, 12:07

Biləsuvarda 25 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 12:02

Leyla Əliyeva Masallıda Cümə məscidini ziyarət edib

Bu gün, 11:55

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib

Bu gün, 11:53

DİM-dən təkrar imtahana girəcək 9-cu sinif şagirdlərinə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:52

Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 11:47
Bütün xəbərlər