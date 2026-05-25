Ölkə üzrə 134 ünvanda heyvan kəsimi və satışı məntəqəsi yaradılıb
Bayram mübasibətilə 134 ünvanda heyvan kəsimi və satışı məntəqəsi yaradılıb.
1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) şöbə müdiri, baş dövlət baytarlıq müfəttişi Qalib Əbdüləliyev qurumda keçirilən brifinqdə deyib.
Onun sözlərinə görə, həmin məkanların 75-də kəsim və satış, 32-də yalnız kəsim, 27-də isə yalnız satış həyata keçiriləcək:
"Bayram günlərində heyvanların kəsimi və satışında hər hansı çətinlik olmayacaq. Ölkə üzrə gün ərzində təxminən 10 min xırdabuynuzlu heyvanın kəsimi, ümumilikdə isə 23 min heyvanın kəsilərək və ya diri halda satışının həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılacaq".
