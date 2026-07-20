 Sürücülərin diqqətinə: Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac var | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Sürücülərin diqqətinə: Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac var

First News Media08:38 - Bu gün
Sürücülərin diqqətinə: Bakıda bu istiqamətlərdə tıxac var

Paytaxtın bu küçə və prospektlərində tıxac müşahidə olunur. 

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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