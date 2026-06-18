“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ
Bu günədək televiziya sahəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışmış aktyor, ssenari müəllifi və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nofəl Şahlaroğlu fikirləri ilə diqqət çəkib.
1news.az-a müsahibə verən Nofəl Şahlaroğlu yaradıcılıq fəaliyyəti, televiziya və kino sahəsindəki təcrübəsi, müasir media mühiti, eləcə də cəmiyyətdə aktual olan bir sıra mövzularla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Müsahibə zamanı o, sənətin cəmiyyətə təsiri, peşəkar inkişaf yolu və gələcək planlar barədə də danışıb.
Həmin müsahibəni təqdim edirik:
Oksana Orucova
Nadir İbrahimli
280