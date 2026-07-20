Bu gündən metronun “Nərimanov” stansiyasının bir çıxışı bağlanır
Bu gündən metronun "Nərimanov" stansiyasının 3 nömrəli çıxışı müvəqqəti bağlanacaq.
Bu barədə 1news.az-a “Bakı Metropoliteni” QSC-dən məlumat verilib.
"Paytaxtda həyata keçirilən yenidənqurma işləri ilə əlaqədar olaraq "Nərimanov" stansiyasının 3 nömrəli çıxışı sərnişinlərin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə 20 iyul tarixindən müvəqqəti bağlanacaq.
Təmir-bərpa işləri davam etdiyi müddətdə stansiyanın digər alternativ çıxışlarından və yaxınlıqdakı yerüstü piyada keçidlərindən istifadə etməyiniz xahiş olunur," - deyə qurumdan bildirilib.
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