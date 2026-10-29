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Cəmiyyət

Hazırda Bakıda 14 yolda tıxac var – SİYAHI

1news Redaksiyası17:47 - 29 / 10 / 2026
Hazırda Bakıda 14 yolda tıxac var – SİYAHI

Hazırda Bakının bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Məlumata görə, hazırda sıxlıq olan yollar aşağıdakılardır:

  1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;
  2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
  3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;
  4. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;
  5. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;
  6. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;
  7. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;
  8. Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;
  9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;
  10. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;
  11. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;
  12. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
  13. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;
  14. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində.
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