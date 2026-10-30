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Cəmiyyət

Azərbaycanda bir gündə 97 axtarışda olan şəxs saxlanılıb

1news Redaksiyası10:22 - Bu gün
Azərbaycanda bir gündə 97 axtarışda olan şəxs saxlanılıb

Oktyabrın 29-da ölkə ərazisində qeydə alınan 39 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.

DİN-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 97, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 74 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 13, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 2 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb.

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