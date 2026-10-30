Narkotik vasitənin təsiri altında avtobus idarə edən sürücü 20 gün həbs edildi
Narkotik vasitənin təsiri altında avtobus idarə edən sürücü saxlanılıb və inzibati qaydada həbs olunub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Ekoloji Nəzarət üzrə Yol Patrul Xidməti Bölüyünün əməkdaşları “Daewoo” markalı avtobusun sürücüsünü manevr qaydalarını pozduğuna görə saxlayıblar. Zaqatala rayon sakini Elvin Məmmədovun davranışları şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin edilib.
Müayinə zamanı sürücünün narkotik vasitənin təsiri altında olduğu müəyyənləşib.
Faktla bağlı toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib və E.Məmmədov 20 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sərnişindaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxsləri sürücülərə nəzarəti gücləndirməyə çağırıb.