 Vergi yoxlamasında rüşvət iddiası: Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşı həbs olundu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Vergi yoxlamasında rüşvət iddiası: Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşı həbs olundu

1news Redaksiyası11:13 - Bu gün
Vergi yoxlamasında rüşvət iddiası: Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşı həbs olundu

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin vəzifəli şəxsi həbs olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə məlumatında deyilir.

Məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməllərinin qarşısının alınması istiqamətində tədbirləri davam etdirir. Vergi yoxlamalarının həyata keçirilməsi zamanı yol verilən qanun pozuntularına qarşı mübarizə aparılır.

Belə tədbirlərdən biri kimi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin vəzifəli şəxsinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı həmin Xidmətdən daxil olmuş məlumatlar əsasında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

İstintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə sözügedən Xidmətin 12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsinin Operativ vergi nəzarəti idarəsinin Operativ vergi nəzarəti tədbirləri şöbəsinin dövlət vergi müfəttişi Rüfət Alıyevin 2026-cı ilin sentyabr ayında Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən sahibkardan vergi yoxlaması həyata keçirilən zaman daha az miqdarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilməsi müqabilində rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Toplanmış sübutlar əsasında Rüfət Alıyevə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 311.2-ci (vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) görə rüşvət alma) maddəsi ilə ittiham elan edilməklə istintaq orqanının vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd olunub ki, cinayət işi üzrə zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilməklə qanunsuz əməllərin tam dairəsinin və belə əməllərin törədilməsində iştirak etmiş digər təqsirli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin ediləcək.

Paylaş:
179

Aktual

Cəmiyyət

“Bank Respublika” və “AccessBank” strateji əqdin uğurla başa çatdığını elan ediblər

1news TV

Azərbaycanlı xanımla ailə quran amerikalı muğam ifaçısı: “Qayınanam ingilis dili professorudur”

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Cəmiyyət

Şərti düşmən hədəfləri müəyyən edildi – Azərbaycan hərbi pilotları təlim keçdi - VİDEO

Cəmiyyət

Ermənistan İstintaq Komitəsinin sədri Nəsimi Musayevin ifadəsi barədə danışıb

“Expressbank” Bərdədə 300 ağac əkib

İranda yanvar etirazları ilə bağlı iki nəfər edam edildi

Bakıda metrodan pulsuz istifadə edənlərin sayı açıqlandı

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti 126 dolları keçib

Avtomobildə telefondan istifadə edən sürücülər kameralara düşəcək – cərimə tətbiq olunacaq

Ramiz Mehdiyevə 14 il cəza verildi - Bütün əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Bəzi hərbçilər cərimələnəcəklər

Son xəbərlər

Ermənistan İstintaq Komitəsinin sədri Nəsimi Musayevin ifadəsi barədə danışıb

Bu gün, 17:59

“Expressbank” Bərdədə 300 ağac əkib

Bu gün, 17:56

Tramp İsrailə hərbi yardımı dayandıracaq

Bu gün, 17:52

Prezident İlham Əliyev İliyana Yotovanı təbrik edib

Bu gün, 17:44

İranda yanvar etirazları ilə bağlı iki nəfər edam edildi

Bu gün, 17:37

Bakıda metrodan pulsuz istifadə edənlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:26

Azərbaycanlı xanımla ailə quran amerikalı muğam ifaçısı: “Qayınanam ingilis dili professorudur”

Bu gün, 17:10

Separatçı əməllərin təşkilinə görə beynəlxalq axtarışda olan Murad Fetiyev həbs edilib

Bu gün, 17:08

Təkcə dronlarla izah olunmayan qələbə – amerikalı hərbi ekspertlər Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki strategiyasını araşdırıblar

Bu gün, 17:05

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin yeni sədri kimdir? – DOSYE

Bu gün, 16:46

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə sədr təyin edilib

Bu gün, 16:28

Azərbaycan aeroportlarında VİP salondan istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı dəyişib

Bu gün, 16:21

Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib

Bu gün, 16:20

Əli Kərimli və Məmməd İbrahimin məhkəməsi başladı

Bu gün, 16:05

Ermənistan Çindəki səfirliyinə hərbi attaşe təyin edib

Bu gün, 15:50

Xəstəxanalarda xidmət çeşidləri artırılacaq - TƏBİB

Bu gün, 15:37

Şərti düşmən hədəfləri müəyyən edildi – Azərbaycan hərbi pilotları təlim keçdi - VİDEO

Bu gün, 15:34

Mobil telefonlar da POS-terminal sayılacaq

Bu gün, 15:10

Parlamentdə 2027-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi başlayır

Bu gün, 14:56

Nepalda iki helikopter eniş zolağında toqquşub: ölən və yaralanan var

Bu gün, 14:50
Bütün xəbərlər