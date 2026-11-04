Qazaxda Xalq şairi Səməd Vurğunun qohumu bıçaqlanıb
Qazax rayonunda 33 yaşlı Xanlar Vəkilovun bıçaqlanmasının təfərrüatı məlum olub.
1news.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə bir neçə gün öncə rayonun Yuxarı Salahlı kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Xanlar Vəkilov mübahisə zəminində bıçaqlanıb.
Məlumata görə, hadisə söyüşə görə baş verib. X.Vəkilov orta məktəb şagirdini söyüb. Şagird də həmin gün axşam saatlarında evdən götürdüyü bıçaqla X.Vəkilova zərbələr endirib.
Əldə etdiyimiz məlumata görə, hadisə nəticəsində bıçaqlanan şəxs Azərbaycanın mərhum Xalq şairi Səməd Vurğunun əmisi nəvəsidir.
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