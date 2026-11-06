 Vergi borclarına görə hesablanan faizlər iki dəfə azaldıla bilər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Vergi borclarına görə hesablanan faizlər iki dəfə azaldıla bilər

1news Redaksiyası11:31 - Bu gün
Vergi borclarına görə hesablanan faizlər iki dəfə azaldıla bilər

Vergi borclarına görə hesablanan faizlərin iki dəfə azaldılması təklif olunur.

1news.az xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi Orxan Nəzərli Milli Məclisin İqtisadi siyasət sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, ixracyönümlü fəaliyyətin stimullaşdırılması da nəzərdə tutulan dəyişikliklərin əsas istiqamətlərindən biridir: "Bu istiqamətdə ixrac fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri üçün əlavə vergi təşviqlərinin tətbiqi təklif olunur. Təklif edilən təşviqlər yalnız malların deyil, həm də xidmətlərin ixracını əhatə edir. Bu dəyişikliklər yerli sahibkarlıq subyektlərinin xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə və ölkənin ixrac potensialının artırılmasına yönəlib".

O qeyd edib ki, müsbət yeniliklərdən biri də vergi öhdəliklərinin müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirilməməsinə görə gecikdirilmiş hər gün üçün hesablanan faizlərin iki dəfə azaldılmasının təklif edilməsidir: "Bununla yanaşı, maliyyə sanksiyalarının daha qısa müddətdə ödənilməsini stimullaşdırmaq məqsədilə əlavə təşviq mexanizmlərinin tətbiqi də nəzərdə tutulur."

Paylaş:
213

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Zəngilan Şəhər Təhsil Kompleksinin açılışında iştirak ediblər

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Zəngilanın Cahangirbəyli kəndinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər

Rəsmi

Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndinin birinci mərhələsinin açılışı olub

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Cəbrayılda alkoqolsuz içki istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər

Cəmiyyət

Kamran Əsədovun 3 il həbsi tələb edildi

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 2 nəfər Gürcüstanda tutularaq ekstradisiya edildi

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Köhnə əmlak sənədləri əsasında qeydiyyat çıxarışları üçün dövlət rüsumu ləğv edilə bilər

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Yol polisindən moped və velosiped sürənlərə xəbərdarlıq

Türkiyənin sosial media seqmentində Azərbaycan Prezidentinin adından saxta fikirlər yayılır – Rəsmi açıqlama

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Şahdağa qar yağıb - Faktiki hava

Son xəbərlər

Kamran Əsədovun 3 il həbsi tələb edildi

Bu gün, 17:34

Azərbaycanın axtarışa verdiyi 2 nəfər Gürcüstanda tutularaq ekstradisiya edildi

Bu gün, 17:25

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:23

Köhnə əmlak sənədləri əsasında qeydiyyat çıxarışları üçün dövlət rüsumu ləğv edilə bilər

Bu gün, 17:12

Avant Group AIREX 2026 sərgisində yeni irimiqyaslı Caspi Yards layihəsini təqdim etdi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:54

"Herend": iki yüz illik çini sənəti - FOTO

Bu gün, 16:48

Astarada iki kənddə içməli su layihəsi həyata keçirilib

Bu gün, 16:45

Fransada etirazlar zamanı 600-dən çox şəxs saxlanılıb, 112 polis yaralanıb

Bu gün, 16:36

PAŞA Bank “ZirvədəSən 2026” Təcrübə Proqramına yekun vurub - FOTO

Bu gün, 16:20

Ön cəbhədə döyüş, arxa cəbhədə həyat savaşı: cərrahın 44 günlük müharibə xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:16

Səfirlikdən İranın Azərbaycanla sərhədə hərbi təlimlər keçirmə iddialarına cavab: Əsassız iddialardır

Bu gün, 16:13

Hərbi qulluqçuların yürüşü ilə bağlı bir sıra yollarda avtomobillərin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:07

AFFA səkkiz komandaya texniki məğlubiyyət verdi

Bu gün, 15:48

Bakıda süd məhsulları istehsal edən müəssisənin fəaliyyəti dayandırıldı - FOTO

Bu gün, 15:33

Qeyri-sabit hava nə vaxtadək davam edəcək?

Bu gün, 15:28

Bakıda üç gün yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:21

Bakıda iş adamını şantaj edən qaziyə hökm oxundu

Bu gün, 15:15

Naxçıvanda noyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 15:02

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Zəngilan Şəhər Təhsil Kompleksinin açılışında iştirak ediblər

Bu gün, 14:48

Prezident və birinci xanım Zəngilanın Cahangirbəyli kəndinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər

Bu gün, 14:22
Bütün xəbərlər