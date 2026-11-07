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Cəmiyyət

Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, ölən var

1news Redaksiyası14:39 - Bu gün
Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, ölən var

Bakı–Şamaxı–Yevlax avtomobil yolunun 107-ci kilometrliyində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı–Şamaxı–Yevlax avtomobil yolunun 107-ci kilometrliyində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, hərəkətdə olan mikroavtobusun sürücüsü idarəetməni itirib. Nəticədə nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq aşıb.

Qəza nəticəsində bir sərnişin hadisə yerində ölüb, daha bir nəfər isə xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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