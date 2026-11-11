Bu gün Antalyada COP31 Liderlər Zirvəsi keçiriləcək
Bu gün Antalya şəhərində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ev sahibliyi ilə COP31 Liderlər Zirvəsi keçiriləcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, zirvədə BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin, eləcə də 95 ölkədən 102 liderin iştirakı gözlənilir.
Açılış mərasimində Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin iqlim strategiyası və baxışını təqdim edəcək. BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş və COP31-in sədri, ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri Murat Kurum da çıxış edəcəklər.
Proqram çərçivəsində Türkiyənin yeddi bölgəsinin xalq rəqslərini vahid xoreoqrafiyada birləşdirən "Anadolu Ateşi" rəqs qrupunun çıxışı təqdim olunacaq.
Bundan başqa, Türkiyənin COP31-in əsas mesajı kimi irəli sürdüyü "Tətbiq COP-u" konsepsiyasını əks etdirən xüsusi film nümayiş etdiriləcək. Zirvənin "Let's COP" adlı rəsmi mahnısı da dünya liderlərinin diqqətinə çatdırılacaq.