 “Burger King” paytaxtdan kənarda ilk restoranını Sumqayıtda açdı! - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Burger King” paytaxtdan kənarda ilk restoranını Sumqayıtda açdı! - FOTO

1news Redaksiyası16:00 - Bu gün
“Burger King” paytaxtdan kənarda ilk restoranını Sumqayıtda açdı! - FOTO

“Burger King” Azərbaycanda restoranlar şəbəkəsini genişləndirməyə davam edir.

 Şirkət ölkə üzrə doqquzuncu, Bakıdan kənarda isə ilk restoranını Sumqayıt şəhərində açıb.

Bu, brendin regionlarda inkişafı istiqamətində mühüm addımdır.

Yeni restoran Sumqayıt şəhəri, Bakı küçəsi 34, “Bakı Plaza” ünvanında yerləşir. Müasir dizaynı, rahat interyeri, özünəxidmət köşkləri və zəngin menyusu ilə restoran qonaqlara rahat və xoş mühit təqdim edir.

Artıq Sumqayıt sakinləri və şəhərin qonaqları açıq alovda bişirilən məşhur “Whopper” burgerinin, eləcə də “Burger King”in digər sevilən məhsullarının dadına baxa bilərlər.

Paytaxtdan kənarda ilk restoranın açılması “Burger King”in Azərbaycandakı fəaliyyətində yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcıdır.

Şirkət rəhbərliyi açılışla bağlı bildirib:

“Sumqayıtda ilk restoranımızın açılması komandamız üçün əlamətdar hadisə və “Burger King”in Azərbaycandakı inkişafında mühüm addımdır. Məqsədimiz yüksək keyfiyyətli məhsullar, sürətli xidmət və rahat mühit təqdim etməklə restoranlarımızı təkcə paytaxt sakinləri üçün deyil, ölkənin digər şəhərlərində yaşayan insanlar üçün də əlçatan etməkdir. Sumqayıt sakinlərinin bizi səmimi qarşılamasından məmnunuq və regionlarda fəaliyyətimizi daha da genişləndirmək üçün böyük potensial görürük”.

“Burger King” restoranlar şəbəkəsinin genişlənməsi yeni iş yerlərinin yaradılmasına, eləcə də peşəkar təlim və karyera inkişafı imkanlarının artmasına töhfə verir. Şirkət həm Bakıda, həm də Azərbaycanın digər şəhərlərində fəaliyyətini genişləndirməyi və beynəlxalq restoran xidməti standartlarını daha çox qonaq üçün əlçatan etməyi planlaşdırır.

“Burger King” haqqında

“Burger King”in tarixi 1954-cü ildə ABŞ-nin Mayami şəhərində başlayıb. Bu gün brend bütün dünyada, ilk növbədə, burgerlərin açıq alovda bişirilməsi üsulu ilə tanınır.

“Burger King”in əsas fərqləndirici xüsusiyyəti burgerlərin hazırlanmasında xüsusi qrildə açıq alovda bişirilən 100% mal əti kotletlərindən istifadə edilməsidir. Məhz bu üsul məşhur “Whopper” və brendin digər burgerlərinə özünəməxsus dad və ətir verir.

Yüksək keyfiyyət standartları, zəngin menyu və inqrediyentləri fərdi zövqə uyğun seçmək imkanı “Burger King”i dünyanın ən tanınmış restoran brendlərindən birinə çevirib.

Paylaş:
157

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər - YENİLƏNİB 2

Cəmiyyət

COP31-də QDF-in sifarişi ilə çəkilən “Ölümcül Miras” sənədli filmi nümayiş olunub - FOTO

Mövqe

Əvəz Quliyev: Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərin əsas istiqamətlərindən biri sahibkarlıq mühitinin dəstəklənməsidir - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocavənddə traktor sücüsü minaya düşdü

Cəmiyyət

Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI

Bu il 26 erkən və məcburi evlilik qeydə alınıb

"Sabah"ın basketbolçusu Cerri Bleyks: "Trabzonspor"la matçda sabit çıxış etdiyimizi sübuta yetirdik"

“Elmi islahatlar və innovasiya” mövzusunda ikinci təlim-müzakirə sessiyası keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Avant Group AIREX 2026 sərgisində yeni irimiqyaslı Caspi Yards layihəsini təqdim etdi - FOTO - VİDEO

Məktəblilərin “myGov” qeydiyyatı narazılıq yaratdı - Qurumlardan və ekspertdən AÇIQLAMA

“Azərsu”da milyonlarla manatlıq mənimsəmə: Qorxmaz Hüseynovun rəhbər olduğu dövr araşdırılır

QDF-in maliyyə dəstəyi ilə Laçının “Bəylik Bağları”nda ağacəkmə aksiyası keçirildi - FOTO

Son xəbərlər

Hazırda Bakıda 27 yolda tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 17:52

Mehriban Əliyeva ilə Əminə Ərdoğan bir arada - FOTOLAR

Bu gün, 17:47

Bu il 26 erkən və məcburi evlilik qeydə alınıb

Bu gün, 17:39

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva COP31-in Liderlər Sammitində iştirak ediblər - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 17:33

"Sabah"ın basketbolçusu Cerri Bleyks: "Trabzonspor"la matçda sabit çıxış etdiyimizi sübuta yetirdik"

Bu gün, 17:26

“Elmi islahatlar və innovasiya” mövzusunda ikinci təlim-müzakirə sessiyası keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:04

İtaliyada 300-dən çox məktəb partlayış təhlükəsi barədə mesajlara görə təxliyə edilib

Bu gün, 17:02

Azərbaycanda 30-a yaxın istiqamətdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

Bu gün, 16:55

Məktəblər üçün texniki dəstək xətti fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 16:35

COP31-də QDF-in sifarişi ilə çəkilən “Ölümcül Miras” sənədli filmi nümayiş olunub - FOTO

Bu gün, 16:33

MKA: "Azparking" adından istifadə edilərək fişinq hücumları həyata keçirilir

Bu gün, 16:20

Azərbaycanın U-19 millisi Monteneqroya uduzub

Bu gün, 16:14

“Burger King” paytaxtdan kənarda ilk restoranını Sumqayıtda açdı! - FOTO

Bu gün, 16:00

Kuşner və Uitkoff sabah Moskvaya səfər edəcəklər

Bu gün, 15:59

İşdən qanunsuz çıxarılmış 72 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib

Bu gün, 15:54

DYP adından vətəndaşlara saxta SMS-lər göndərilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:52

Azərbaycan və Gürcüstan arasında dini sahədə münasibətlər müzakirə olunub

Bu gün, 15:35

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş qətnamə BMT Komitəsində qəbul edilib

Bu gün, 15:14

Ərdoğan COP31-ə hazırlığa göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 14:55

Əvəz Quliyev: Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərin əsas istiqamətlərindən biri sahibkarlıq mühitinin dəstəklənməsidir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 14:41
Bütün xəbərlər