Назначен начальник главного управления Минюста

Джейхун Тагиев назначен на должность начальника главного управления стратегического планирования и мониторинга Министерства юстиции.

Дж.Тагиев родился в 1979 году. По специальности правоведение с отличием окончил в 2000 году Бакинский госуниверситет со степенью бакалавра, а в 2002 году - магистра.

Начал трудовую деятельность в 2003 году в органах внутренних дел, до июня 2024 года работал на различных должностях. Награжден медалью «За безупречную службу в органах внутренних дел» всех трех степеней.

В июне 2024 года был принят на госслужбу в Министерство юстиции и назначен на должность начальника управления внутреннего контроля и расследования главного управления стратегического планирования и мониторинга. С сентября этого года до настоящего времени являлся и.о. начальника данного главного управления.