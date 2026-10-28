Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой.

Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса, чья профессиональная деятельность связана с телевидением и искусством.В интервью 1news.az Фидан рассказала о своём профессиональном пути, влиянии знаменитой матери - народной артистки Азербайджана Бясти Джафаровой, работе на телевидении, рэп-культуре и социальных сетях. Мы также поговорили о её личных взглядах, жизненных принципах и о том, что остаётся за пределами телевизионного экрана. Получился разговор обо всём понемногу - о профессии, семье, творчестве и самой Фидан.

О ЗНАМЕНИТОЙ МАМЕ

Расти ребёнком знаменитости непросто, потому что с самого начала твоего пути на тебя автоматически возлагают большие ожидания. От тебя ждут большего, чем от обычной 23-летней телеведущей или актрисы.

Я до сих пор работаю в театре и играю вместе с мамой в одном спектакле. Даже у неё самой всегда были высокие ожидания от меня. Когда я ещё училась в университете, она ставила спектакль, и требовала от меня больше, чем от остальных студентов. Конечно, и доставалось мне больше.

Для аудитории это вдвойне большая ответственность. Ты понимаешь, что твоя мама - уже состоявшаяся личность, икона театра, народная артистка. Но при этом тебе нужно идти своим путём, чтобы тебя воспринимали не как Фидан, дочь Бясти Джафаровой, а просто как Фидан.

Мама даже сейчас иногда говорит, что я очень редко упоминаю её в своих интервью или где-то рассказываю о ней. Это осознанный выбор. Я не хочу, чтобы меня воспринимали исключительно как дочь Бясти Джафаровой. У меня свой путь, и, как видите, мы с мамой кардинально разные. Мы два человека, которые живут в одном доме, но совершенно по-разному смотрят на жизнь. Иногда она сама удивляется: «Я не представляла, что ты станешь такой, не видела тебя в таком амплуа».

Но это мой выбор и мой путь, и я сама решаю, как мне комфортнее. Поначалу, например, мои яркие окрашенные волосы вызывали у неё удивление. Каждую неделю я красила волосы в синий, розовый и другие цвета. Со временем она привыкла и теперь относится к этому совершенно спокойно.

Быть ребенком знаменитости - это большая ответственность, но, думаю, пока я с ней справляюсь неплохо.

О ПРОГРАММЕ «YERALTI»

«Yeraltı» - это социальная программа, своего рода открытый микрофон, где люди могут высказаться и поделиться своими историями.

Однажды ко мне на съемках молодой человек, который рассказал о сложных отношениях с матерью: она выгнала его из дома, и между ними произошёл серьёзный конфликт. Эта история выходила за рамки темы, которую мы обсуждали на той неделе, но я поделилась ею в своих социальных сетях, написала свои мысли об этой ситуации. В итоге они помирились, и он вернулся домой. Примерно через месяц он снова пришёл ко мне и сказал: «Я помирился с мамой, вернулся домой. Спасибо тебе».

В такие моменты понимаешь, что можешь повлиять на жизнь человека, помочь ему сделать шаг навстречу близким. Это очень трогает. Наверное, именно поэтому я считаю, что наша программа действительно полезна людям. Пока она существует и пока я работаю в этом направлении, я стараюсь сохранять эту линию и продолжать делать то, что может кому-то помочь.

О ТОМ, КАКОВО БЫТЬ СОБОЙ И НЕ СТРЕМИТЬСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЩЕПРИНЯТЫМ ОЖИДАНИЯМ

На самом деле, я именно такая, какой вы видите меня сейчас. Но за этой свободой быть собой стоит определённый путь. Когда я только пришла на телевидение, мне было 23 года, и я ещё искала себя. Наверное, этот поиск начался ещё в 17 лет, когда я стала более осознанно относиться к себе и окружающему миру.

Помню, когда я впервые общалась с Лейлой Гулиевой, я сказала ей, что всё ещё не могу найти себя. Она ответила: «Ничего, тогда мы найдём тебя вместе». Для меня это было очень важно, это придало мне сил. Лейла ханум всегда была для меня мотиватором и на протяжении всей моей карьеры оставалась рядом. Мы уже девять лет знакомы, и, хотя сейчас больше не работаем вместе, продолжаем общаться и поддерживать связь. Думаю, она помогла мне найти себя, просто поверив в меня.

Сегодня я чувствую, что соответствую своему внутреннему миру, и это прекрасно. Даже если за возможность быть собой приходится платить определённую цену, для меня она не так велика, потому что мне не нужно играть чужую роль. Я свободна от этого.

Возможно, я выгляжу не так, как принято представлять обычную азербайджанскую женщину, но почему азербайджанская женщина не может выглядеть именно так, как ей хочется? Почему мы должны существовать в определённых рамках? Я не считаю, что все обязаны соответствовать одним и тем же представлениям о том, какими им следует быть.

Мне бы хотелось, чтобы в будущем я могла стать примером для молодого поколения. Я замечаю, что меня смотрят не только взрослые, но и совсем юные зрители, даже дети шести-семи лет. И тогда понимаешь, что ты на кого-то влияешь, что твой пример может иметь значение. Почему бы нам как обществу не стать свободнее от этих рамок и не позволить людям просто жить? Хочешь иметь такие волосы - пожалуйста. Хочешь короткую стрижку - делай. И здесь неважно, мужчина ты или женщина. Каждый должен иметь право выглядеть так, как ему нравится, и быть тем, кем он хочет быть, не оглядываясь постоянно на чужое мнение. Я просто остаюсь собой. И, на мой взгляд, это прекрасно. Я бы пожелала каждому позволить себе такую свободу.

Полная версия видео-интервью Фидан Джафаровой доступна для просмотра ниже.

Фото, видео: Надир Ибрагимли