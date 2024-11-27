Песня «Ay Laçın» в исполнении Замика прозвучала в турецком сериале – ВИДЕО

Азербайджанская народная песня «Ay Laçın» в исполнении популярного эстрадного исполнителя Замика Гусейнова была включена в саундтрек турецкого сериала «Çırak», выходящего на стриминговой платформе Tabii.

«Радуюсь тому, что в турецких сериалах очень высоко ценят азербайджанскую музыку, особенно классические произведения», - отмечает Замик в Instagram Stories, сообщая подписчикам новость о том, что песня «Ay Laçın» в его исполнении звучит в сериале «Çırak».

Отрывок из сериала, в котором звучит азербайджанская народная песня, представлен для просмотра ниже.