Стала известна стоимость входа в Центральный ботанический сад

Центральный ботанический сад открыт для посетителей после проведенных там работ по благоустройству, капитальной реконструкции, строительству и расширению.

Стала известна стоимость билетов для посещения Центрального ботанического сада:

- вход в сад для детей до 6 лет бесплатный;

- для посетителей старше 6 лет стоимость билета составит 2 AZN.

Подчеркнем, что Центральный ботанический сад, созданный в 1934 году с целью охраны существующих во флоре Азербайджана видов растений и генофонда, имеет важное значение с точки зрения защиты окружающей среды, научных исследований и просветительской работы - здесь хранятся коллекции растений из различных климатических зон мира, которые используются в проведении в стране научных исследований в этой области.

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