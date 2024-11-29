ПАРКИ БАКУ. Обновленный Центральный ботанический сад – ВИДЕО - ФОТОРЕПОРТАЖ

1news.az продолжает рубрику «ПАРКИ БАКУ», которая поможет вам поближе познакомиться с бакинскими парками и определиться с будущей локацией для приятного проведения досуга.

Следующим в нашем списке стал Центральный ботанический сад, который на протяжении десятилетий был важной частью природного и научного наследия Азербайджана и недавно вновь распахнул свои ворота после масштабных работ по благоустройству и реконструкции.

Официальное открытие обновленного сада состоялось в торжественной обстановке с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и членов их семьи.

Этот сад, основанный еще в 1934 году, стал не только памятником природной красоты, но и важным научным объектом, способствующим сохранению биоразнообразия. После проведенных реконструкций территория сада значительно расширилась: теперь его площадь составляет 45 гектаров вместо прежних 39.

Центральный ботанический сад впечатляет своими новыми объектами. Современные оранжереи, построенные по последним архитектурным и инженерным стандартам, дополняют обновленные старинные теплицы, которые сохранили дух прошлого. На территории сада высажены редкие виды декоративных деревьев, кустарников и цветов, привезенные из разных уголков мира. Эти растения, выращенные в специальных условиях, превращают сад в настоящее царство флоры.

Для удобства посетителей был построен уникальный пешеходный мост длиной 650 метров, оснащенный лифтом, а также обустроена смотровая площадка с живописным видом на территорию сада. Озерный комплекс добавляет пространству особую умиротворяющую атмосферу.

Особое внимание было уделено восстановлению исторических зданий. Двухэтажное административное здание в форме полумесяца, являющееся одной из архитектурных жемчужин сада, было полностью отреставрировано. Здесь также появилось новое четырехэтажное административное здание, которое соответствует всем современным стандартам.

Для отдыха и досуга гостей созданы детская развлекательная площадка, зона в виде зеленого лабиринта, два ресторана и просторная парковка. Все это делает сад идеальным местом для семейных прогулок и спокойного времяпрепровождения.

Для поддержания экосистемы сада были построены подземные водохранилища, насосные станции и котельные. Новая система орошения охватывает 26 гектаров зеленых насаждений. Установлены современные скамейки, системы освещения, противопожарной защиты и видеонаблюдения.

Центральный ботанический сад остается важным научным центром, где хранятся коллекции растений из разных климатических зон мира. Эти коллекции играют ключевую роль в научных исследованиях и просветительской деятельности, направленных на сохранение биоразнообразия.

Ботанический сад сегодня — это не только место для отдыха, но и символ заботы о природе, объединяющий экологические, научные и культурные ценности. Открытие обновленного сада стало ярким свидетельством особого внимания, которое уделяется охране окружающей среды и сохранению природного богатства Азербайджана.

Представляем вашему вниманию фоторепортаж, подготовленный фотографом 1news.az.

Фото и видео: Надир Ибрагимли

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