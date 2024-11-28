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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального ботанического сада - ФОТО

First News Media14:07 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального ботанического сада - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Центрального ботанического сада после проведенных там работ по благоустройству, капитальной реконструкции, строительству и расширению.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов подробно проинформировал об условиях, созданных в Центральном ботаническом саду.

Отметим, что глава государства всегда держал в центре внимания работы, проводимые в Центральном ботаническом саду. Подтверждением этого является то, что Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева дважды - в июле 2023 года и июне этого года - знакомились с работой, осуществляемой в Центральном ботаническом саду.

Было сообщено, что в результате работ по капитальной реконструкции и восстановлению территория Центрального ботанического сада доведена с 39 до 45 гектаров. В саду создан входной комплекс, построены соответствующие современным требованиям и строительным нормам новые оранжереи, фонтан, проведен капитальный ремонт существующих оранжерей. Здесь высажены привезенные из зарубежных стран редкие декоративные деревья, кустарники и различные цветы, выращенные в особых условиях.

В саду созданы 3-блочная теплица для выращивания растений, озерный комплекс и смотровая площадка.

Было отмечено, что на территории сада построено новое четырехэтажное административное здание, а в старинном двухэтажном административном здании, имеющем форму полумесяца, проведены капитальный ремонт и реставрация. В Ботаническом саду возведен современный пешеходный мост длиной 650 метров и установлен лифт. На территории сада будут функционировать два ресторана. Помимо зеленой зоны в форме лабиринта, в саду также созданы детско-развлекательная площадка, место для парковки автомобилей. Старая входная зона отремонтирована с сохранением оригинального стиля. Построены подземные водохранилища, насосные станции и котельные. Восстановлен забор вдоль территории, проложены пешеходные дорожки, установлены современные скамейки, системы освещения, противопожарной защиты и видеонаблюдения, обновлена система орошения зеленых насаждений, общая площадь которых составляет 26 гектаров.

Мероприятия по благоустройству и реконструкции Центрального ботанического сада, осуществленные на основании соответствующих распоряжений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, являются наглядным примером особого внимания, уделяемого охране и эффективному использованию биоразнообразия растений в нашей стране.

Центральный ботанический сад, созданный в 1934 году с целью охраны существующих во флоре Азербайджана видов растений и генофонда, имеет важное значение с точки зрения защиты окружающей среды, научных исследований и просветительской работы. Здесь хранятся коллекции растений из различных климатических зон мира, которые используются в проведении в стране научных исследований в этой области.

В последние годы во всех регионах Азербайджана, в том числе в Баку, широкий размах приобрели работы по благоустройству и реконструкции. С целью организации на высоком уровне комфортного отдыха населения созданы новые парки и многочисленные озеленительные полосы, капитально реконструированы существующие парки и аллеи. Эти проекты не только меняют облик Баку и регионов, но и играют важную роль в улучшении экологической ситуации в нашей стране.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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